Dân cần tái định cư nhưng lại chỉ được nhận tiền

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết Liên quan đến vụ việc này, ngày 5-1 vừa qua Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi UBND tỉnh Long An. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo UBND tỉnh Long An chỉ đạo kiểm tra nội dung khiếu nại, tố cáo của bà Tùng, có biện pháp giải quyết theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích của công dân, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự. UBND tỉnh phải báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 3-3. Tiếp đó, ngày 26-1, chủ tịch UBND tỉnh Long An có văn bản gửi chánh Thanh tra tỉnh đề nghị kiểm ra nội dung đơn, tham mưu chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo quy định và báo cáo Văn phòng Chính phủ, Thường trực HĐND tỉnh. Sau đó, gia đình bà Tùng có làm đơn trình bày cụ thể, chi tiết những sai phạm của dự án gửi chánh Thanh tra tỉnh. Theo đó, gia đình bà đề nghị thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với Công ty Hải Sơn về việc thực hiện dự án, điều chỉnh mục tiêu; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và cưỡng chế của UBND huyện Cần Giuộc. Trong đơn này bà Tùng còn đề cập đến việc chuyển nhượng dự án, mua bán chuyển nhượng nền đất của Công ty Hải Sơn và Công ty Thắng Lợi...