Đang là bị hại biến thành người gây tai nạn

Ông Vũ Xuân Đức (61 tuổi, trú phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết Công an TP Cẩm Phả vừa tổ chức thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông từng rơi vào im lặng hơn một năm qua.



Từ bị hại thành người gây tai nạn

Theo hồ sơ, trưa 26-3-2016, ông Đức điều khiển ô tô bốn chỗ chạy trên đường khu đô thị mới phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả. Khi tới ngã tư thì xe ông Đức va chạm với ô tô bảy chỗ do ông Nguyễn Ngọc (41 tuổi, trú phường Hồng Hải, TP Hạ Long) chạy cắt ngang từ bên trái.

Hậu quả là hai chiếc ô tô hư hỏng nặng, ô tô của ông Đức được xác định thiệt hại 529 triệu đồng, ô tô của ông Ngọc thiệt hại 39 triệu đồng. Công an TP Cẩm Phả xác định lỗi chính thuộc về ông Ngọc do điều khiển xe tới khu vực ngã tư không giảm tốc độ tới mức an toàn, không nhường đường cho xe đi bên phải. Ông Đức thì có một phần lỗi không giảm tốc độ tới mức an toàn khi tới ngã tư.

Ngày 10-10-2016, Công an TP Cẩm Phả có văn bản gửi VKSND cùng cấp trong đó nêu rõ: Căn cứ vào kết quả điều tra xác định nguyên nhân chính của vụ tai nạn trên là do ông Ngọc điều khiển xe khi vào đường giao nhau không chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn, không nhường đường cho xe đi từ bên phải đến. Từ đó Công an TP Cẩm Phả đề nghị khởi tố vụ án để điều tra, xử lý.

Tuy nhiên, tháng 2-2017, Công an TP Cẩm Phả lại ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì cho rằng nguyên nhân tai nạn là do ông Đức điều khiển xe tới ngã tư không quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn. Sau đó ông Đức khiếu nại quyết định này.

Tháng 3-2017, VKSND TP Cẩm Phả ra quyết định giải quyết khiếu nại cho rằng lỗi thuộc về ông Đức nên không đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tháng 4-2017, VKSND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai giữ nguyên quan điểm của VKSND TP Cẩm Phả. Ông Đức tiếp tục khiếu nại.



Cơ quan chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐH

Bộ Công an: Điều tra nhiều thiếu sót

Ngày 21-12-2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản gửi thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, cho rằng nguyên nhân chính là do ông Ngọc điều khiển xe vào ngã tư không giảm tốc độ, không quan sát, không nhường đường cho xe đến từ bên phải.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho rằng báo cáo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận ô tô của ông Đức đã tông vào xe ông Ngọc là chủ quan, không phản ánh khách quan kết luận của cơ quan giám định. Công an TP Cẩm Phả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm chưa đúng quy định. Cụ thể, ngày 29-4-2016, hội đồng định giá tài sản xác định thiệt hại ô tô của ông Đức là 529 triệu đồng nhưng Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả không ra quyết định khởi tố vụ án.

Từ đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an chỉ đạo thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả nghiên cứu, khắc phục tồn tại, thiếu sót, tiếp tục củng cố hồ sơ, đánh giá tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định.

Ông Đức cho biết: “Tháng 3-2018, cơ quan chức năng đã tổ chức thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông. Sau đó công an có mời ông họp giải quyết, xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn nhưng từ đó tới nay sự việc rơi vào im lặng”.