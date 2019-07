Đánh chết người vi phạm, 2 cựu công an lãnh 16 năm tù

Ngày 10-7, TAND quận Ô Môn, TP. Cần Thơ đã tuyên phạt Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi, cựu công an viên Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, cựu công an viên, Công an quận Ô Môn) mỗi bị cáo tám năm tù, cùng cùng về tội cố ý gây thương tích.

Đồng thời, tòa cũng buộc hai bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 150 triệu đồng

Tòa nhận định, qua điều tra và xét xử các bị cáo đều thừa nhận có gây thương tích cho bị hại. Nhưng hai bị cáo lại đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân cái chết của nạn nhân và cho rằng một phần do tắc trách của bệnh viện.

Tuy nhiên qua đối chiếu các kết quả chứng cứ, thẩm tra tại tòa cùng với lời khai của các nhân chứng minh các bị cáo có hành vi dùng tay đánh, dùng chân đá anh Hiếu dẫn đến gây thương tích dẫn đến cái chết của nạn nhân.



Tòa tuyên án

Cụ thể, bị cáo Nghĩa có sự nóng giận đã dùng tay đánh, dùng chân đạp, lên gối trúng vào vùng bụng người bị hại với lực rất mạnh. Khi bị hại té ngửa, Nghĩa tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào bụng được camera ghi lại. Khi ra cổng bị cáo còn dùng lời lẽ thô tục chửi bị hại.

Đối với hành vi của Tuấn Anh, bị cáo cùng với Nghĩa đưa bị hại ra khỏi công an phường đã có hành vi dùng chân đạp vào đùi, dùng chân có mang giày ngành đá một lực mạnh vào hông sườn phải bị hại. Bị cáo cho rằng đá bị hại nhẹ là không phù hợp vì giữa bị cáo có mâu thuẫn lời nói qua lại.



Gia đình nạn nhân mang di ảnh đến tòa

Theo kết luận giám định pháp y cho thấy nạn nhân tử vong do suy đa cơ quan - vỡ D3 tá tràng, viêm phúc mạc toàn thể do tác động của ngoại lực chính là do hành vi gây thương tích của 2 bị cáo gây nên.

Do đó quan điểm của luật sư bào chữa cho rằng chưa xác định được nguyên nhân là không có cơ sở. Ngoài ra ý kiến luật sư cho rằng hai bị cáo thực hiện trong thi hành công vụ là không phù hợp. Bởi bị hại Hiếu không ký biên bản, không có hành vi chống đối thi hành công vụ, không ảnh hưởng gì đến quá trình trực ban của Nghĩa nhưng bị cáo vì nóng bức xúc đã ra tay đánh anh Hiếu.



Hai cựu công an đánh người, mỗi bị cáo nhận tám năm tù

Đối với Tuấn Anh có hành vi cũng với Nghĩa lôi bị hại ra đường và do có mâu thuẫn cá nhân với Hiếu nên đã dùng chân đạp bị mạnh Hiếu. Các khoản này được cơ quan chuyên môn xác định đủ khả năng gây thương tích dẫn đến tử vong. Như vậy cho thấy các bị cáo bị thực hiện hành vi phạm tội ngoài nhiệm vụ được giao.

Với hành vi của hai bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích với tình tiết định khung tăng nặng hình phạt, cáo trạng truy tố tội danh và điều khoản đối với 2 bị cáo là phù hợp.

Về việc điều trị của bệnh viện trong quá trình điều tra cơ quan điều tra thu thập chứng cứ cho thấy bệnh viện đã thực hiện đúng quy trình, điều trị tích cực, trong khả năng bác sĩ, không có cơ sở cho rằng bệnh viện tắc trách.

"Do bức xúc những lời thách thức của bị hại mà hai bị cáo đánh nạn nhân gây thương tích. Các bị cáo là cán bộ công an được đào tạo về trường hợp khi nào dùng vũ lực khi nào không, được đào tạo về kiến thức chính trị nhưng không tu dưỡng phẩm chất đạo đức dẫn đến mất bình tĩnh, chỉ vì lời nói vô hại của nạn nhân mà xử sự trái pháp luật. Lẽ ra trường hợp có nhiều cách giải quyết nhưng các bị cáo lại chọn cách hành xử trái luật"- HĐXX, nhận định.

Các bị cáo người thành niên, có nhận thức hành vi đúng sai, hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến tính mạng sức khỏe con người mà còn thể hiện sự xem thường pháp luật cần thiết phải có hình phạt tương xứng, để cải tạo giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội.

Hai bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội nên hình phạt có tương xứng. Xét các bị cáo đã chủ động bồi thường cho gia đình bị hại, nhân thân tốt, có đóng góp cho ngành công khi luận hình xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Vì thế HĐXX đã tuyên phạt mức án trên.