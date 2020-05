Đầu bếp bị phạt 16 năm tù vì 'nghề tay trái'

Ngày 21-5, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Hiền (42 tuổi, đầu bếp tại một nhà hàng ở Cần Thơ) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Trước đó, trong phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo là đầu bếp, đáng lẽ nên chú tâm vào việc nấu những món ăn ngon cho mọi người, sao lại tham gia vào mua bán ma túy...? Tuy nhiên, bị cáo không nói gì.

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo không trình bày gì thêm mà chỉ khóc…



Bị cáo Hiền tại tòa ngày 21-5. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, tối 13-11-2019, công an phát hiện Hiền chuẩn bị bán ma túy cho Đặng Minh Trung tại một nhà trọ ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều nên thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Hiền. Công an thu giữ được 8 gói ni-lông hàn kín, bên trong có chứa tinh thể không màu, một cân tiểu ly, một bình hút Shisha, một bình tự chế dùng để sử dụng ma túy đá, một cây nỏ thủy tinh, 30 triệu đồng tiền mặt...

Theo kết luận giám định, tinh thể không màu trong gói ni-lông gửi giám định đều là ma túy, tổng khối lượng hơn 52 gam, loại Methaphetamine.

Hiền khai mua bán ma túy được khoảng hai tháng. Nguồn ma túy có được là do Hiền mua của người tên Hoa (chưa rõ nhân thân) ở bến xe Miền Tây, TP.HCM. Khoảng 1 tuần trước khi bị phát hiện, Hiền mua ma túy của Hoa với giá 32 triệu, đem về phòng trọ cất giấu nhằm bán lại cho người khác, trong đó có Trung mua hai lần.