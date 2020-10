Đề nghị truy tố vụ tổ chức đánh bạc liên quan đến Tuấn 'khỉ'

Công an TP.HCM vừa kết thúc điều tra mở rộng vụ đánh bạc liên quan đến Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ", sinh năm 1987) giết người, cướp tài sản xảy ra cuối tháng 1-2020 và chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố.

Theo đó, công an đề nghị truy tố Trương Hoài Phong (sinh năm 1989) và Trần Văn Lắng (sinh năm 1982) về tội tổ chức đánh bạc, Lê Thanh Dũng (sinh năm 1983) và Trần Văn Lâm (sinh năm 1975) về tội đánh bạc.



Kết quả điều tra xác định, trước ngày 30 Tết, Phong gọi cho Lắng tổ chức đá gà tại vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để thu tiền xâu thì Lắng đồng ý. Trường gà hoạt động từ chiều 30 Tết đến ngày mùng 5 Tết (từ ngày 24-1 đến ngày 29-1). Cạnh việc tổ chức đá gà thì một số đối tượng tổ chức xóc đĩa, tài xỉu.



Lê Quốc Tuấn, người gây ra giết người, cướp tài sản xảy ra cuối tháng 1-2020. Ảnh: PLO

Chiều 29-1, Tuấn đến vườn nhãn trên chơi tài xỉu. Khi hết tiền, Tuấn gọi điện thoại nhờ em họ là Lê Quốc Minh về nhà mẹ lấy 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Tuấn xảy ra mâu thuẫn với một số người trong sới bạc nên bỏ đi.

Một giờ sau, Tuấn lấy khẩu súng AK bán xếp và một túi đạn rồi chạy xe máy quay lại sới bạc. Tại đây, Tuấn xả súng làm 4 người chết, 1 người bị thương rồi lấy xe SH cùng chiếc túi có 802 triệu đồng.



Còn Tuấn chạy đến nhà Tý “Bà Dòm” đưa túi tiền nhờ chuyển cho vợ rồi bỏ đi. Sau đó, người này tiếp tục thực hiện một vụ cướp xe vào chiều cùng ngày.



Rạng sáng hôm sau, Tuấn bắn chết một người ở tỉnh lộ 15, đoạn qua xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, rồi cướp xe máy chạy về huyện Hóc Môn. Sau khi vứt xe xuống mương, Tuấn “khỉ” bơi sang nhà Võ Hồng Tâm và Nguyễn Duy Thanh.



Dù biết Tuấn vừa gây án nhưng người này vẫn tiếp tay cho Tuấn bỏ trốn nhưng không thành. Tối 13-2 rạng sáng 14-2, cảnh sát phát hiện vị trí ẩn nấp của Tuấn nên tổ chức bao vây. Khi Tuấn chống trả thì bị công an nổ súng tiêu diệt.

Hành vi của Tuấn đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tuy nhiên, do Tuấn đã chết nên CQĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Tuấn…

Trước VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 19 bị can liên quan đến Tuấn trong vụ giết người cướp tài sản sang toà xét xử. Cụ thể, bị can Phạm Thanh Tâm (sinh năm 1978, tức Tý Bà Dòm), Trần Quốc Đạt (sinh năm 1999, mới bị bắt tạm giam vào ngày 3-6) về các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.



Tuy nhiên sau đó, TAND TP.HCM đã hoàn hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung là rõ nhiều vấn đề vụ án.