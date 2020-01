Đề xuất VKS Tối cao được giám định tư pháp

“Đây chỉ là ý kiến của Bộ Công an” Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thông tin Chính phủ đồng ý với đề xuất của VKSND Tối cao vì trong cơ cấu tổ chức của VKS đã có Phòng kỹ thuật hình sự, nay chỉ giao thêm việc. Cũng theo bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngay từ đầu Bộ Công an thể hiện quan điểm không đồng ý. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến của Bộ Công an. Còn quan điểm của Chính phủ thể hiện theo ý kiến của đa số các thành viên Chính phủ như dự thảo trình ra QH. Băn khoăn về việc này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho hay Ủy ban Thường vụ QH có nhận được văn bản của Đảng ủy Công an Trung ương thể hiện không đồng tình với việc bổ sung nhiệm vụ này cho VKSND Tối cao. Trong khi đó, Đảng ủy Công an Trung ương có Thủ tướng là thành viên. Phó chủ tịch QH sau đó đề nghị Chính phủ cần có ý kiến chính thức, đồng thời đề nghị nêu cả hai phương án để QH thảo luận.