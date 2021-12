TAND quận 1, TP.HCM vừa có quyết định chuyển hồ sơ vụ bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sỹ Vy Oanh, ngụ TP.HCM) kiện bà Nguyễn Phương Hằng sang TAND quận 3 sau khi cơ quan công an xác minh lại đúng địa chủ cư trú của bà Hằng tại đây.

Dựa trên xác minh của công an phường Bến Nghé, quận 1 và công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 (TP.HCM), bà Phương Hằng có hộ khẩu thường trú tại phường Bến Nghé nhưng thực tế đang cư trú tại phường Võ Thị Sáu. Do đó, tòa quận 1 đã chuyển hồ sơ vụ án sang tòa quận 3 giải quyết.

Đây là vụ kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được TAND quận 1 thụ lý vào ngày 9-11-2021.

Ca sĩ Vy Oanh trong MV mới nhất về Giáng sinh. Ảnh: NVCC

Bà Oanh cho biết: “Cho đến hiện nay, vụ việc của tôi vẫn rất đúng trình tự thủ tục và đúng thời hạn. Tôi nộp đơn từ lúc đi sinh con nhưng đến khi sinh xong ba tháng, sức khoẻ ổn định mới bắt đầu làm việc cũng như trong thời điểm đó dịch bệnh ở TP.HCM rất phức tạp. Nghĩa là đơn chính thức được xử lý vào tháng 10 vừa qua".

Trước đó, ngày 25-10, ca sỹ Vy Oanh cùng với luật sư đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự với các tội vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Trong đơn, bà Oanh tố cáo từ tháng 3-2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục sử dụng mạng xã hội để đăng tin, livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của mình và nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước.

Ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 25-10 vừa qua. Ảnh: NVCC

Bà Oanh cho rằng trong bảy buổi livestream của bà Phương Hằng từ ngày 16-5 đến 9-10-2021 có nội dung làm nhục, thoá mạ đối với mình. Bà Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu không, xúc phạm với hàng loạt từ ngữ như: "Đẻ thuê" được lặp lại 10 lần, "làm gái bao" được lặp lại hai lần, "Làm bé" lặp lại hai lần, "giật chồng" “Zĩ dãng zơ záy" (Dĩ vãng dơ dáy) được bà Hãng lặp lại 9 lần.



Sau đó, ngày 5-11, trao đổi với PLO, ca sỹ Vy Oanh cho biết đã gửi đơn lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ vì thường xuyên bị gọi điện, nhắn tin đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thậm chí đe dọa cả sức khỏe, tính mạng của cô và gia đình sau khi ca sĩ này nộp đơn tố giác bà Phương Hằng.