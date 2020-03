Đình chỉ bị can với người dùng gậy đập kính ô tô

Viện trưởng VKSND TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vừa ký quyết định đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can đối với Lê Văn Thành (SN 1988, ngụ xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

VKS cũng huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Thành. Theo quyết định này, cơ quan chức năng trả lại cho ông Thành một xe mô tô và các giấy tờ liên quan của chiếc xe này.

Đối với khúc gậy tre dài 85cm có một đầu thẳng và một đầu cong mà ông Thành dùng để đập vào kính ô tô người đi đường, cơ quan chức năng đã tịch thu, tiêu hủy.



Chiếc ô tô bị đập vỡ kính

Trước đó, CQĐT đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với ông Thành về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can đã thành khẩn khai báo, gia đình bị can đã bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại. Bị can phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị hại có đơn xin rút đề nghị khởi tố, bãi nại và xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị can.

Ngoài ra, cơ quan chức trách xét thấy bị can là con thương binh, là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Bị can là người dân tộc thiểu số và là tu sĩ tại một ngôi chùa trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, được đại diện nhà Chùa có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can.

Như PLO đã đưa tin, ngày 9-9-2019, ông Thành chạy xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Buôn Ma Thuột) về chùa nơi ông này đang tu hành. Đến ngã ba đường Nguyễn Tất Thành - Ama Khê, người này cho xe máy chạy vào làn đường ô tô để vượt phương tiện phía trước. Tuy nhiên, tài xế ô tô là ông NQN (ngụ TP Buôn Ma Thuột) đã ra tín hiệu không cho vượt.

Tới đèn đỏ, ông Thành xuống xe yêu cầu ông N. xin lỗi nhưng bị từ chối nên đã cầm gậy đập vỡ kính chiếu hậu, vỡ hai cửa xe ô tô của ông này.

Ông Thành có thời gian tu hành tại chùa STKĐ khoảng 10 năm qua, có pháp danh Minh Truyền. Theo kết luận của cơ quan chức năng, ông Thành bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực có triệu chứng loạn thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Thiệt hại do ông Thành gây ra cho ô tô của ông Nhật là 16 triệu đồng.