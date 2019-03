Đồng loạt xin án treo vụ đánh bạc ngàn tỉ

Ngày 6-3, phiên xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỉ tiếp tục với phần xét hỏi để làm rõ kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của VKSND tỉnh Phú Thọ.



Bị cáo từng là đại lý cấp 1 nói gì?

Bị cáo Vũ Văn Dũng (30 tuổi, trú tại Thủ Đức, TP.HCM) là người đầu tiên bước lên bục khai báo. Tại phiên tòa sơ thẩm, Dũng bị tuyên phạt 20 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Dũng kháng cáo vì muốn được chuyển sang án treo. Bị cáo cũng là người nằm trong nội dung kháng nghị của VKS về các tình tiết phạm tội có tổ chức và khắc phục hậu quả.

Trình bày trước tòa, Dũng cho biết đã tham gia làm đại lý cấp 1 cho hệ thống Rikvip/Tip.Club từ tháng 8-2015 đến 8-2017. Trong thời gian này, Dũng phát triển được 1.151 đại lý cấp 2, qua đó lôi kéo được rất nhiều người tham gia đánh bạc và hưởng lợi hơn 5,4 tỉ đồng.

Bị cáo này thừa nhận hành vi của mình là trái pháp luật. Việc TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt về tội tổ chức đánh bạc là không oan, không sai. Tuy nhiên, qua xét xử sơ thẩm, bị cáo thấy có đủ các điều kiện để được hưởng án treo; ngoài ra, ông ngoại và cha bị cáo có tham gia kháng chiến và được tặng huy chương, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo…

Trả lời tòa về việc thấy đủ điều kiện là như thế nào, Dũng nói đã thành khẩn khai báo, giúp sức cho cơ quan điều tra để lập công chuộc tội, tự nguyện khắc phục số tiền hơn 5 tỉ đồng,…

Tuy nhiên, chủ tọa giải thích rằng số tiền này đã bị cơ quan điều tra phong tỏa, tạm giữ; vì vậy dù bị cáo không tự nguyện thì cũng sẽ bị tịch thu. Tự nguyện ở đây phải là chủ động, tự mình mang đến nộp; còn khoản tiền đó như thế nào thì HĐXX sẽ xem xét theo quy định pháp luật.

Tham gia xét hỏi, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị bị cáo Dũng cung cấp thêm thông tin tài liệu thể hiện người thân của bị cáo đã tham gia cách mạng.

Tương tự, bị cáo Lương Anh Tuấn cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Tại tòa sơ thẩm, Tuấn bị phạt một năm tù về tội đánh bạc. Tuấn trình bày sau khi làm việc với cơ quan an ninh điều tra, bị cáo hiểu ra lỗi lầm của mình. Bên cạnh đó, hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn, cha đẻ mới mất, mẹ đi làm ăn xa. Hiện bị cáo có vợ và hai con nhỏ.

“Một năm qua, bị cáo làm quản lý phòng tập gym ở Hà Nội để lấy tiền khắc phục hậu quả hành vi phạm tội của mình. Đến nay, bị cáo đã nộp gần 22 triệu đồng, sung công quỹ nhà nước” - bị cáo Tuấn nói.



Bị cáo Vũ Văn Dũng tại tòa. Ảnh:TP

Nhờ vợ viết đơn kháng cáo

Cũng giống như phần lớn bị cáo có đơn kháng án, bị cáo Lê Văn Sinh (37 tuổi, trú tại Hà Giang) bị xét xử về tội đánh bạc. Bị cáo này tham gia bằng game bài Rikvip/Tip.Club với tên đăng nhập là “lesinhqb”, tên hiển thị là “sinhsam”. Sinh mua bán với nhiều đại lý khác nhau nhưng chủ yếu là qua đại lý cấp 2 của Phùng Viết Hùng với tổng giao dịch mua bán Rik là 369 lần, tương đương hơn 4 tỉ Rik.

Năm 2012, Sinh từng bị TAND tỉnh Hà Giang xét xử về tội đánh bạc. Tại tòa, HĐXX đặt câu hỏi với bị cáo rằng liệu có xem xét để cho giảm nhẹ hình phạt được không khi bản thân từng có tiền án. “Nếu thiếu hiểu biết mà tham gia vào đánh bạc thì chỉ một lần sẽ rút kinh nghiệm. Trong khi đó, bị cáo đã từng được đưa ra xét xử về tội này?” - HĐXX hỏi.

Trả lời, Sinh nói kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân đang có hai con nhỏ, cả nhà phải đi ở thuê. Hơn thế, bị cáo lại là lao động chính trong gia đình nên mong được giảm án để có cơ hội sửa chữa, kiếm tiền lo cho vợ con.

Đáng chú ý, HĐXX hỏi Sinh rằng đơn kháng cáo là do bị cáo viết hay do ai viết. Nam bị cáo đáp do vợ mình viết. Tuy nhiên, về nội dung của đơn thì hai bên đã thống nhất trước khi viết. Sau khi viết xong, vợ Sinh đưa cho ký.

Tương tự, bị cáo Trần Đăng Việt (36 tuổi, trú tại Hải Phòng) đứng trước tòa đã tỏ ra ăn năn, hối hận với hành vi của mình. Việt nói lý do kháng cáo xin hưởng án treo là do cả hai anh em đều liên quan đến vụ án, hơn thế cha mẹ bị cáo già yếu, bản thân bị cáo lại có hai con nhỏ… Cạnh đó, trước khi phạm tội, Việt từng có công phối hợp với công an địa phương để bắt trộm.

Một loạt bị cáo khác được HĐXX yêu cầu bước lên bục khai báo. Những người này đều trình bày lý do để xin được hưởng án treo: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã ăn năn hối cải, bản thân là lao động chính trong gia đình.

Hôm nay, tòa tiếp tục làm việc.