Khởi tố cựu phó Ban để thất thoát 6,5 tỉ đồng

Chiều 24-4, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Võ Phúc Ánh (cựu Phó ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời sáng cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Ánh.

Liên quan đến vụ này, trước đó, từ ngày 1 đến ngày 4-4, TAND tỉnh Bến Tre đã xét xử sơ thẩm 3 bị cáo Võ Thị Hồng Vân (cựu kế toán Ban BVCSSK-CB tỉnh Bến Tre), Đào Minh Việt và Trần Thị Nguyệt (cựu thủ quỹ BVCSSK-CB tỉnh Bến Tre) cùng về tội tham ô tài sản.

HĐXX đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ trách nhiệm của ông Võ Phúc Ánh. HĐXX nêu rõ, sau khi làm rõ các vấn đề trên, cơ quan tố tụng cần xác định lại tội danh, điều khoản truy tố nhằm tránh bỏ lọt tội phạm trong vụ án này.



Ông Ông Võ Phúc Ánh (bên phải) tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1.

Theo hồ sơ, Ban BVCSSK- CB tỉnh Bến Tre (gọi tắt là Ban) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quản lý. Theo cơ cấu tổ chức, ông Võ Phúc Ánh – Phó trưởng Ban thường trực thực hiện quản lý thu, chi của Ban theo quy định, đồng thời là chủ tài khoản của đơn vị.



Từ tháng 12 -2012 đến cuối tháng 9-2016, lợi dụng sự quản lý thiếu chặt chẽ của ông Ánh, kế toán Vân đã lập 56 giấy rút tiền giả chữ ký của ông Ánh. Vân đưa cho Việt đến kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre rút gần 2,5 tỉ đồng. Toàn bộ các giấy giả chữ ký rút tiền về đều không nhập sổ quỹ tiền mặt và sổ sách kế toán.



Các bị cáo: Nguyệt, Vân, Việt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 1-4

Vân còn thực hiện các hành vi lập khống 2 ủy nhiệm chi có nội dung chuyển trả tiền mua thuốc điều trị cho cán bộ nhằm chiếm đoạt trên 408 triệu đồng. Cũng trong thời gian làm việc, Vân được ông Ánh phân công thu tiền viện phí 5%, 20% của các đối tượng loại B, loại C khám bệnh tại Ban, tạo điều kiện cho Vân chiếm trên 837,5 triệu đồng. Tổng cộng Vân đã chiếm đoạt trên 3,7 tỉ đồng.



Trong vụ án, Việt giúp Vân giả chữ ký chủ tài khoản, và trực tiếp đi rút tiền về giao cho Vân.



Ngày 24-4, cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét nơi ở ông Võ Phúc Ánh.

Đối với Nguyệt trong thời gian làm thủ quỹ, trực tiếp đi rút số tiền 20 triệu đồng, và ký trên các phiếu thu nhưng không nhập quỹ số tiền trên 204 triệu đồng. Tổng cộng số tiền Nguyệt chiếm đoạt là trên 244 triệu đồng.



Ngoài ra, trong công tác quản lý thu chi tài chính, Ban đã thất thoát số tiền trên 6,5 tỉ đồng. Liên quan đến các sai phạm trên, các cá nhân có liên quan đã nộp khắc phục hậu quả trên 3,5 tỉ đồng.