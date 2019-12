Chiều 4-12, thông qua luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM), mẹ của bé VQK (11 tuổi, ngụ chung cư The Flemington, phường 15, quận 11) cho biết chị đã nhận được thông báo không khởi tố vụ án hình sự bạo hành trẻ em đối với cha ruột và mẹ kế của bé.



Chị cho biết sẽ khiếu nại quyết định không khởi tố này trong thời hạn pháp luật quy định.

Trong thông báo không khởi tố vụ án hình sự ký ngày 28-11 mà chị vừa nhận được, CQĐT Công an quận 11 xác định: Cha của bé dùng cây nhựa đồ chơi đánh con để giáo dục, chứ không phải để hành hạ, tra tấn, đối xử tàn ác với bé. Việc đánh đập không xảy ra thường xuyên, liên tục. Mỗi lần đánh ông cũng chỉ nhằm vào vùng mông của bé.

Ngoài ra, hằng ngày bé được đưa đón đi học, được cha và mẹ kế quan tâm, chăm sóc đầy đủ từ đời sống vật chất lẫn tinh thần. Gia đình thường tổ chức đi chơi, đi ăn, đi du lịch... Điều này chứng tỏ các thành viên trong gia đình có sự gắn bó mật thiết với nhau; không có sự việc tra tấn, đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình như nội dung tố giác. Hành vi của người cha không nhằm mục đích tạo ra bất hạnh, đau khổ cho con mình.

Việc người cha dùng cây nhựa đánh con để dạy dỗ là một quan niệm sai lầm về biện pháp giáo dục, cần phải phê phán để sửa chữa, rút kinh nghiệm. Người cha cũng đã nhận thức được vấn đề này.

Xét thấy vụ việc không thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu của các loại tội phạm liên quan đến bạo hành trẻ em nên CQĐT Công an quận 11 và VKSND quận 11 đã thống nhất không khởi tố vụ án hành hạ người khác (Điều 140 BLHS) hoặc tội ngược đãi hoặc hành hạ con, cháu... (Điều 185 BLHS) vì không có sự việc phạm tội.

CQĐT và VKSND quận 11 cũng không khởi tố vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134 BLHS) vì hành vi của người cha không cấu thành tội phạm.

VKSND quận 11 yêu cầu Công an quận 11 xử phạt vi phạm hành chính người cha này.

Ngày 27-11-2019, Công an quận 11 đã ra quyết định xử phạt. Trước đó, ngày 18-9-2019, mẹ của bé K. đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an quận 11 và trình bày rằng con trai mình đã bị bạo hành trong thời gian dài ở với cha và mẹ kế. Chị biết được sự việc này là nhờ các giáo viên Trường Tiểu học TQT (quận 3, nơi bé K. đang theo học) phát hiện hàng loạt vết bầm tím, vết bỏng nghi do bị bạo hành trên người bé. Một giáo viên đã chụp ảnh và gửi đến Ủy ban Chăm sóc, bảo vệ bà mẹ, trẻ em để cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý.

Người hàng xóm cùng tầng chung cư với gia đình bé K. cũng làm đơn tố giác hành vi bạo hành và cố ý gây thương tích cho trẻ em của cha và mẹ kế bé K. gửi đến các cơ quan tố tụng quận 11 và TP.HCM, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, các cơ quan truyền thông.

Trong một diễn biến liên quan, hiện TAND quận 11 đã thụ lý và đang giải quyết vụ mẹ của bé K. kiện chủ tịch UBND phường 15, quận 11. Bà này kiện vì cho rằng chủ tịch không ban hành quyết định can thiệp, cách ly bảo vệ trẻ em bị bạo hành theo đúng quy định pháp luật.