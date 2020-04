Kiến nghị VKSND Tối cao vụ án công an xã nhận 10 triệu

Ngày 21-4, nguồn tin riêng của PLO cho hay Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Sơn Ca vừa có văn bản gửi VKSND Tối cao kiến nghị phải làm đúng luật hơn trong vụ án công an xã nhận 10 triệu đồng ở Cà Mau.



Bị can Hưng, Nguyễn không còn làm việc tại công an xã này. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo đó, Ban pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau cho rằng trong vụ án lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, hai bị can là Nguyễn Văn Hưng và Phạm Văn Nguyễn đã có nhiều đơn khiếu nại theo luật định các kết luật điều tra của Cục Điều tra VKSND Tối cao. Tuy nhiên, tất cả đơn khiếu nại này đến nay chưa được giải quyết đúng luật định.

Cụ thể, đơn khiếu nại lần 1 hai bản kết luận điều tra số 16/VKSTC-C1(P10), số 01/VKSTC-C1(p10), ký gửi ngày 5-12-2019 chưa được trả lời.

Ngày 28-2-2020, hai ông Hưng và Nguyễn có đơn khiếu nại kết luận điều tra bổ sung số 02/VKSTC-C1(P10) đã được trả lời nhưng quá hạn luật định.

Ngày 24-3-2020, hai ông Hưng, Nguyễn khiếu nại lần 2 bản kết luận điều tra số 02/VKSTC-C1(P10), nay quá hạn vẫn chưa nhận được văn bản trả lời.

Ban pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau cho rằng các đơn khiếu nại của hai bị can trong vụ án đã không được giải quyết kịp thời. Và lần giải quyết duy nhất, quá hạn luật định thể hiện Cơ quan điều tra VKSND Tối cao trả lời chỉ trên các kết luận điều tra mà không xác minh làm rõ theo các chứng cứ mới do các bị can cung cấp trong đơn. Ngoài ra, quy trình giải quyết khiếu nại cũng chưa đúng quy định của pháp luật.

Từ đó, Ban pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau kiến nghị Viện trưởng VKSND Tối cao quan tâm xem xét và giải quyết kịp thời các khiếu nại liên quan vụ án trên.

Như PLO đã thông tin, năm 2018, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án nhận hối lộ đối với hành vi các công an xã Khánh An, huyện U Minh tỉnh Cà Mau nhận của dân 10 triệu đồng. Năm 2019, vụ án được chuyển đến Cục Điều tra VKSND Tối cao để điều tra theo thẩm quyền. Cục Điều tra đã ban hành ba kết luận điều tra (trong đó có hai bản kết luận điều tra bổ sung). Hai bị can trong vụ án là Nguyễn Văn Hưng, nguyên trưởng Công an xã Khánh An và Phạm Văn Nguyễn, nguyên công an viên xã này.

Hưng và Nguyễn liên tục khiếu nại cho rằng Cục Điều tra VKSND Tối cao đã điều tra chưa đúng, chưa đủ, có dấu hiệu nhầm người, lọt tội. Bị can Hưng cho rằng người chỉ đạo nhận tiền và đã cầm số tiền 10 triệu đồng trong vụ án này là một cán bộ điều tra của Công an huyện U Minh, tên Tùng chứ bản thân không có nhận tiền, bị khởi tố là oan. Bị can Nguyễn cũng cho rằng số tiền 10 triệu đồng đã nhận của dân được giao trực tiếp cho điều tra viên tên Tùng, nên không truy tố Tùng là sót người, lọt tội.

Ban pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau đến nay đã có ba văn bản kiến nghị về vụ án này trong quá trình giám sát việc thực thi pháp luật trên địa bàn.