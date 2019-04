Làm theo lệnh người tâm thần, có bị tội?

Tòa từng trả hồ sơ để làm rõ việc giám định Trong quyết định trả hồ sơ, TAND TP.HCM từng nêu rõ VKS ra quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với ông Phương là chưa phù hợp. Bởi lẽ trong kết luận giám định tâm thần nêu “hiện nay đương sự chưa đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật” chứ không xác định ông Phương mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó cần điều tra làm rõ và yêu cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa giải thích về kết luận trên là thuộc trường hợp mất năng lực, hạn chế năng lực hay đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Khi có giải thích rõ ràng thì xem xét duy trì hay hủy bỏ quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với ông Phương. Phương đạo diễn từ đầu đến cuối

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, cáo trạng xác định Phương sử dụng hai doanh nghiệp (trong đó có một công ty do vợ Khiết làm giám đốc) để nhập khẩu hàng điện máy đã qua sử dụng nhưng khai báo hải quan là máy móc công nghiệp. Phương chỉ đạo Tùng nhận email thông báo hàng về đến cảng rồi báo cho Khiết để đến cảng lấy giấy tờ về giao lại cho Tùng. Tùng sử dụng chữ ký số của giám đốc hai công ty để đăng ký mở tờ khai hải quan điện tử, truyền dữ liệu qua mạng. Chữ ký bên bán do Tùng tải về từ Internet rồi in ra, đóng vào hồ sơ hải quan. Sau khi hoàn tất hồ sơ ảo, Tùng đưa cho Khiết đi làm thủ tục nhập khẩu tại cảng. Khiết cầm hai bộ hồ sơ đến Chi cục Hải quan cảng Hiệp Phước làm thủ tục khai báo nhập khẩu hàng. Do hai tờ khai được phân luồng vàng nên lô hàng không bị kiểm tra thực tế. Hai lô hàng nhập lậu có tổng giá trị hơn 4,2 tỉ đồng. Đến ngày 9-9-2015, Phương gọi điện thoại cho Khiết báo rằng hàng đã bị công an bắt và chỉ đạo Khiết về Tây Ninh lánh mặt. Đến ngày 2-10-2015, hai đối tượng này ra trình diện...