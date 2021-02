Lý do VKS chưa truy tố Nguyễn Thái Luyện vụ Alibaba

Nguồn tin của PLO cho biết VKSND TP.HCM vừa trả hồ sơ yêu cầu CQĐT điều tra bổ sung vụ án rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.



Trước đó, công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Alibaba), Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba) cùng 19 bị can khác về tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Phong tỏa trụ sở và khởi tố bị cáo Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm. Ảnh: PLO

Việc trả hồ sơ liên quan đến giám định tài sản và số vàng thu giữ khi khám xét Công ty Alibaba. Cụ thể, 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng là hơn 7,3 kg. Kết quả giám định ban đầu là đây không phải là vàng.

Theo điều tra, các bị can đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.



Nhóm này quảng cáo bán đất cho 3.924 người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng.



Trong đó, Luyện là Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Luyện hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng hoặc nếu không muốn bán thì cho thuê lại lời 2% mỗi tháng.



Tuy nhiên, khi đóng đủ số tiền, các bị hại không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư như cam kết mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các Hợp đồng quyền chọn hoặc Phụ lục hợp đồng kèm theo.



Trước đó, ngày 18-9-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các lực lượng Công an TP.HCM phong tỏa trụ sở Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và trụ sở chính tại 321 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh để thực hiện việc bắt giữ, khám xét.



CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với hai anh em Luyện, Lĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét trụ sở Công ty Alibaba, công an thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha.



Ngoài ra, qua định giá cơ quan chức năng xác định giá trị gần 1.479 tỉ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả.



Liên quan đến vụ án này, Công an TP.HCM con chuyển hồ sơ cho công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận để điều tra một số sai phạm khác xử lý theo quy định.