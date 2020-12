Ly kỳ vụ án nạn nhân chết vẫn nghe điện thoại

Có dấu hiệu bức cung, nhục hình Đáng chú ý, kháng nghị cho rằng có dấu hiệu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên bức cung, nhục hình đối với Ngọ và Hoan, dẫn đến các lời khai của hai bị cáo không có giá trị pháp lý, không khách quan và không đủ độ tin cậy để làm căn cứ kết luận hành vi phạm tội. Bởi lẽ, trong quá trình điều tra vụ án, Ngọ và Hoan khai bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên bức cung, nhục hình, đánh đập thậm tệ và ép nhận tội. Điều này phù hợp với tài liệu trong hồ sơ thi hành án phạt tù. Trong đó, biên bản kiểm tra dấu vết thân thể lúc 17 giờ 40 ngày 16-8-2011 của Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên xác định trên người Ngọ có vết tím vùng hai bên bả vai, khuỷu tay, bên ngực, mông, đầu gối, mu bàn chân, vành tai; vùng hai bên cổ tay, cổ chân có nhiều vết rách da. Đồng thời, phiếu khám sức khỏe và biên bản kiểm tra dấu vết thân thể Hoan lúc 18 giờ 20 ngày 16-8-2011 của Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên ghi có nhiều vết lằn đỏ vùng lưng, vết lằn vùng cánh tay trái.