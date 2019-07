Người đàn ông 63 tuổi dâm ô bé gái bị camera ghi hình

VKS quận Bình Tân vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Ngọc An (63 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo đó, cơ quan tố tụng xác định ông An và người bị hại là cháu K. (7 tuổi) không có quan hệ họ hàng, không quen biết nhau.



Tối ngày 12-5-2019, sau khi đánh bida, An đi bộ vào một hẻm nhà xưởng trên đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân tìm bạn thì gặp cháu K. đi bộ một mình từ trong nhà xưởng ra văn phòng.



Bị can Ngô Ngọc An.

An kêu cháu K. lại rồi ngồi xuống bậc thềm trước cửa văn phòng. Khi cháu K. đến thì An hỏi cháu K. "có biết người tên Hòa không". Cháu K. nói không biết thì lúc này, An nảy sinh ý định đồi bại. An túm áo của cháu K. kéo vào lòng rồi sờ vào các vùng nhạy cảm và hôn cháu bé.



Một công nhân làm thuê ở xưởng cơ khí đi ngang qua phát hiện nên An buông cháu K. ra và bỏ đi thì bị người nhà bé K. giữ lại và báo Công an phường.

Sau đó, vụ việc được Công an quận thụ lý điều tra. Toàn bộ sự việc cũng được camera ghi lại vì thế tại cơ quan điều tra, An đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.