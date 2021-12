Theo cáo trạng khoảng 16 giờ ngày 29-8, ông Nhân lái chở vợ đến siêu thị Aeon Citimart (đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phong, quận 7) để mua sữa cho con. Khi đến gần siêu thị, ông Nhân dừng xe đưa thẻ công vụ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7 cho vợ đi vào siêu thị. Tại đây, nhân viên siêu thị hướng dẫn chị cách đặt hàng online vì siêu thị không bán hàng trực tiếp cho khách. Sau đó, ông Nhân cùng vợ lấy thẻ công vụ "Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7" đi "nói chuyện". Tại đây, vợ chồng ông Nhân trình bày muốn mua hàng hóa trực tiếp nhưng nhân viên và quản lý cũng giải thích không bán trực tiếp, đồng thời hướng dẫn đặt hàng online. Khi không được mua hàng trực tiếp, Nhân nói đi mua hàng cho "ban chỉ đạo" và dọa kêu lực lượng Công an quận 7 xuống, đồng thời tự ý bước vào trong siêu thị. Cuộc cự cãi đã bị tung lên mạng xã hội sau đó. Trong video, Nhân liên tục chỉ tay, lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị và nói: “Tôi cho công an xuống gặp ông...; giỡn mặt với tôi à…”. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận 7 nhanh chóng vào cuộc, xác định ông Nhân không phải công chức, viên chức hay cán bộ thuộc ban chỉ đạo phòng, chống dịch và khởi tố vụ án, khởi tố bị can.