Ngày 24-6, TAND huyện Cái Nước, Cà Mau đưa ra xét xử vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản với bị cáo duy nhất trong vụ án là Phan Thanh Sang (ngụ ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, cũng như rất nhiều lần trước đó, bị hại không đến nên tòa lại hoãn.

Theo cáo trạng và hồ sơ liên quan, đầu tháng 10-2019, Sang phát hiện thửa đất cập ranh có chủ mới là ông Nguyễn Hiền Lương. Do Sang có tranh chấp ranh đất với chủ cũ nên liên hệ với ông Lương để xác định ranh đất lại cho rạch ròi.

Ông Lương đồng tình nhưng hứa hẹn kéo dài. Đến ngày 11-10-2019, sau nhiều lần chờ đợi, Sang nhắn tin cho ông Lương ấn định ngày 30-10-2019 cùng tiến hành đo đạc cắm mốc ranh đất. Nếu ông Lương vẫn không phối hợp thì Sang sẽ tự làm và không chịu trách nhiệm về sau.



Bị cáo Sang khai báo y tế trước khi vào phòng xử án sáng 24-6. Ảnh: TRẦN VŨ

Sau tin nhắn này, ông Lương nhắn lại "OK em". Tuy nhiên, ông Lương vẫn không đến nên hôm sau, 31-10-2019, Sang thuê người đến cắt gỡ một cầu thang bằng kẽm, đục sáu lỗ trên bức tường để căng dây, cắm mốc xác định ranh đất. Ông Lương sau đó đi tố giác việc này, công an huyện Cái Nước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sang về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Cáo trạng xác định tài sản thiệt hại là hơn 8,3 triệu đồng.

Tháng 8-2020 và tháng 2-2021, TAND huyện Cái Nước hai lần mở phiên tòa xét xử đều trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo HĐXX, một trong những vấn đề quan trọng cần làm rõ là ông Lương có đồng ý cho bị cáo Sang tiến hành đo đạt như các tin nhắn hay không. Vì trên tin nhắn thể hiện bị cáo Sang trước khi đập tường, cắt cầu thang kẽm đã được ông Lương "OK em".

Kết luận điều tra bổ sung lần hai của Công an huyện Cái Nước thể hiện đã làm việc với bị hại Lương. Ông Lương xác định là từ "OK em" không có nghĩa là đồng ý toàn bộ tin nhắn liền kề trước đó của Sang mà chỉ đồng ý là sẽ đến vào ngày hẹn để cùng đo đạt với bị cáo Sang.

Nội dung nguyên văn tin nhắn của bị cáo Sang gửi ông Lương: "Vâng, em tôn trọng nên đồng ý đề nghị của anh. Hạn cuối đến 30-10-2019, anh em mình tính toán xong vấn đề ranh đất. Sau thời gian này em sẽ tiến hành theo kế hoạch của em, mọi vấn đề phát sinh và thiệt hại em không chịu trách nhiệm. Trân trọng!”. Ông Lương trả lời: “OK em”.

Được biết, trước khi sự việc xảy ra, ông Lương và ông Sang từng có mặt để cùng cán bộ đo đạc tiến hành xác định ranh đất nhưng vướng các bức tường và cầu thang nên không đo được. Các bức tường này là của người chủ cũ sau này đã được xác định lại là nằm trên đất của bị cáo Sang.