Rủ nhau đi đánh bạc, cả nhóm bị phạt cả tù lẫn tiền

TAND tỉnh Phú Yên vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Trình ba năm tù, Phạm Thành An (cùng trú huyện Sông Hinh, Phú Yên) hai năm sáu tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.

Trần Đình Thuyên (trú huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) và sáu bị cáo khác bị phạt từ tám tháng tù đến hai năm tù về tội đánh bạc. Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung mỗi bị cáo 10- 30 triệu đồng.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HL

Theo hồ sơ, ngày 11-11-2019, Trình gọi điện thoại rủ Thuyên đến nhà mình thuê ở xã EaLy, huyện Sông Hinh, Phú Yên để đánh bạc.



Thuyên rủ thêm nhiều người khác đến nhà Trình đánh bạc. Một số người biết nhà Trình chuẩn bị tổ chức đánh bạc nên cũng đến tham gia.

Để tổ chức việc đánh bạc, Trình gọi điện thoại nói An đến chuẩn bị dụng cụ để đánh bạc và thu tiền xâu đưa lại cho Trình. Trình trả tiền công cho An 500.000 đồng/đêm. An có nhiệm vụ thu tiền xâu đối với người chơi thắng cược từ 1 triệu đồng trở lên, cuối buổi đưa lại cho Trình.

Tối cùng ngày, Thuyên làm cái xóc đĩa cho những người khác đánh bạc được thua bằng tiền với hình thức chẵn lẻ. Sau đó, Thuyên đưa lại cho Trình làm cái. Số tiền đánh bạc mỗi người từ 50 ngàn đến 1 triệu đồng/ván.

Đến 1 giờ 50 ngày 12-11-2019, Công an tỉnh Phú Yên bắt quả tang thu giữ trên chiếu bạc 24,93 triệu đồng, thu trên người các con bạc hơn 9 triệu đồng, thu của An tiền xâu 300.000 đồng.