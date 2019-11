Số phận 114 bất động sản trong đại án Hứa Thị Phấn

Bà Hứa Thị Phấn được nhiều người nhắc dù không hề xuất hiện Đại án này bà Phấn tiếp tục vắng mặt tại tòa nên không có lời khai của bà. Cơ quan tố tụng cho biết từ ngày 6-3-2017, bà Phấn nhập viện tại BV đa khoa Tân Hưng, quận 7, TP.HCM trong tình trạng tăng huyết áp độ 3/4 và tiểu đường tuýp II. Từ đó đến nay, CQĐT đã nhiều lần đến bệnh viện để tiến hành hỏi cung nhưng bị can khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời. Các luật sư bị can kiến nghị hoãn buổi hỏi cung cho đến khi sức khỏe bị can tốt hơn. Vì vậy kể từ khi khởi tố đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa thể hỏi cung bà Phấn về hành vi phạm tội... Tháng 5-2018, bà Phấn bị TAND Cấp cao tại TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tháng 11-2018, bà tiếp tục bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt bà phải chấp hành là 30 năm tù. Hầu tòa hiện nay chỉ là năm đồng phạm bị truy tố là đồng phạm của bà Phấn. Họ là con, cháu và người thân quen của bà Phấn, trong đó có ba cha con cùng hầu tòa. Cụ thể bị cáo Lâm Kim Dũng (cựu giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang, cháu rể bà Phấn ); bị cáo Lâm Hứa Quỳnh Trinh (cựu thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng Chi nhánh Lam Giang, cựu phó phụ trách phòng ngân quỹ TRUSTBank, con gái bị cáo Dũng); Phạm Hồng Hảo (cựu nhân viên Trustbank, con dâu bị cáo Dũng). Ngoài ra còn có cấp dưới thân tín của bà Phấn là bị cáo Bùi Thị Kim Loan (cựu kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn). Các bị cáo này đều chỉ học hết lớp 12 nhưng được bà Phấn đưa lên làm giám đốc và nhân viên kho quỹ của ngân hàng, doanh nghiệp sân sau nhằm dễ bề chỉ đạo, thao túng, rút ruột ngân hàng.