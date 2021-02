Thay đổi tội danh 3 bị can vụ ngân hàng bị thiệt hại 1.800 tỉ

Ngày 22-2, nguồn tin của PLO cho biết VKSND Tối cao đã ra quyết định phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ba bị can Võ Vũ Bình, Võ Hoàng Thám, Trang Hồng Sơn, từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.



Các bị cáo trong vụ VCB Tây Đô tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 11-2019. Ảnh: NN

Đây là các bị can trong vụ án vi phạm quy định về cho vay, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô), gây thiệt hại cho VCB hơn 1.800 tỉ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Minh Chuyển được bổ nhiệm làm giám đốc VCB Tây Đô năm 2007.

Từ năm 2010 - 2014, Chuyển chỉ đạo cấp dưới mà trực tiếp là Trần Anh Huy (trưởng phòng khách hàng) lập hồ sơ phát vay cho nhóm khách hàng có quan hệ thân quen. Việc này nhằm mục đích tạo điều kiện cho các khách hàng trên “đảo nợ” xấu thành nợ tốt.

Cụ thể là không kiểm tra tính hợp lệ và xác thực của hồ sơ vay, đối tượng được giải ngân, sử dụng vốn vay, thẩm định qua loa, xếp hạng cao cho khách hàng và đề nghị cấp giới hạn tín dụng không đúng, không đảm bảo…

Hậu quả, 53 hợp đồng tín dụng quá hạn (thuộc sáu nhóm khách hàng Nam Sông Hậu, Du lịch Đại Dương, Cơ khí Tây Đô, An Đô, Thép Đông Dương, Trường Nguyên) mà khách hàng mất khả năng thanh toán, không thu hồi được vốn, gây thiệt hại hơn 1.800 tỉ đồng.

Xử sơ thẩm vào tháng 6-2019, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Minh Chuyển 20 năm tù, Trần Anh Huy 18 năm tù, Nguyễn Hữu Nghĩa một năm tù cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hùng bị phạt 20 năm tù, Nguyễn Hùng Cường 19 năm tù, Võ Vũ Bình 18 năm tù, Cao Hoàng Thám 12 năm tù, các bị cáo Trịnh Minh Tú, Nguyễn Công Trừng, Trang Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám mỗi bị cáo bảy năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

10/11 bị cáo kháng cáo. Trong đó, bị cáo Bình kháng cáo kêu oan.

Xử phúc thẩm vào tháng 11-2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Lý do, tòa cho rằng có vi phạm nghiêm trọng về tố tụng và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Sau khi điều tra lại, vào đầu năm 2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ba bị can Bình, Sơn và Võ Hoàng Thám.

Theo đó, sau khi tiến hành điều tra, cơ quan điều tra cho rằng có căn cứ xác định ba bị can trên không phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có hành vi giúp sức cho cán bộ VCB Tây Đô…, đã phạm vào tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.