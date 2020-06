Tòa: Một luật sư có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án

Nội dung vụ án Cáo trạng xác định Dũng và Đẳng là đầu mối đóng vai trò quan trọng vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào qua cửa khẩu Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) và cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình), vền đến TP.HCM. Từ năm 2001, Dũng mở quán ăn tại quận Tân Bình (TP.HCM). Đến tháng 2-2015, Dũng quen Tuấn Bắc (không rõ lai lịch, thuộc nhóm mua bán, vận chuyển heroin từ Lào về Việt Nam). Qua thoả thuận, Tuấn Bắc đồng ý cung cấp nguồn hàng với giá 8.700 USD/bánh heroin cho Dũng. Đồng thời, Bắc cũng giới thiệu cho Dũng nhiều đầu mối tiêu thụ khác để bán lại hàng, kiếm “hoa hồng”, trong đó có Hoa. Tháng 3-2015, Dũng nhận từ Bắc một valy có 20 bánh heroin. Có hàng, Dũng bán lại cho Hoa bảy bánh, Dung hai bánh với giá 9.000 USD/bánh. Còn lại, Dũng đem trộn với 3,5 kg bột ép thành 20 bánh heorin mới, giao lại cho người của Tuấn Bắc. Khoảng 5 tháng sau, Dũng nhận thêm 20 bánh heroin rồi tiếp tục phân phối. Trong lúc Dũng đưa Dung 10 bánh heorin thì công an mật phục, bắt quả tang cả hai. Khám xét nơi Dũng ở, CQĐT thu giữ thêm 14,6 kg heroin, một khẩu súng, 2 hộp tiếp đạn và 20 viên đạn. Dũng khai giữ hộ Bắc khẩu súng trên từ tháng 6-2015. Mở rộng điều tra, cơ quan bắt giữ Hoa, Đẳng cùng nhiều đối tượng khác trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này. Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận từ Tuấn Bắc tổng cộng 70 bánh heroin rồi bán lại toàn bộ số hàng cho nhiều đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM. Trong đó, mẹ con Hoa mua tổng cộng 38 bánh heroin. Đẳng là một nhánh khác cung cấp ma tuý cho Hoa. Sau khi ra tù do được đặc xá, Đẳng qua Lào tìm việc làm và quen biết một người đàn ông tên Trường (không rõ lai lịch). Trường có lượng lớn ma túy từ Lào về tập kết tại Vinh (Nghệ An) cần chuyển vào TP.HCM tiêu thụ. Trường thuê Đẳng vận chuyển số ma túy trên với giá 30 triệu đồng/chuyến. Ngày 30-9-2015, sau khi ra ga Sài Gòn nhận 10 bánh heroin và hai kg ma túy đá, đối tượng mang giao cho khách tại Xóm Chiếu, quận 4 thì bị bắt. Văn Dũng mua của mẹ con Hoa tổng cộng 11 bánh heroin. Sau khi biết tin đối tác sa lưới, Dũng mang theo 6,7 gram heroin về TP Lào Cai lánh nạn. Về hành vi này, Dũng bị TAND TP Lào Cai xử phạt bảy năm tù. Đến tháng 8-2016, Công an TP.HCM trích xuất Dũng về TP để phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình lấy lời khai, Dũng một mực phủ nhận việc giao dịch với mẹ con Hoa...