Tuyên án nhưng vẫn đề nghị Bộ Công an điều tra

Hà Giang là tỉnh duy nhất nâng điểm “trong sáng” Tính đến nay, Hà Giang là địa phương duy nhất trong ba tỉnh xảy ra vụ án gian lận điểm thi nhưng không phát hiện hành vi đưa hoặc nhận hối lộ. Tại Hòa Bình, VKSND Tối cao mới đây đã hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can về ba tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Trong đó, bị can Hồ Chúc (giáo viên Trường THPT Thanh Hà) bị xác định nhờ Đỗ Mạnh Tuấn (cựu phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy) nâng điểm cho hai thí sinh và cám ơn bằng 300 triệu đồng. Hay như Sơn La, ngay khi TAND tỉnh này trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án đưa và nhận hối lộ. Cùng với đó, bị can Lò Văn Huynh (cựu trưởng Phòngkhảo thí và quản lý chất lượng) bị khởi tố về tội nhận hối lộ, Lò Thị Trường (một trong số những phụ huynh có con được nâng điểm) tội đưa hối lộ. Quá trình xét xử, bị can Trường khai đưa ông Huynh 300 triệu đồng để cám ơn vì đã giúp đỡ con mình trong kỳ thi, ông Huynh thừa nhận việc này. Kỷ luật vợ chủ tịch tỉnh Hà Giang Đảng ủy Khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Nga (chuyên viên Sở Tài chính, vợ chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) vì có hành vi nhắn tin nhờ vả cho cháu trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Bà Nga không thuộc 151 cán bộ, đảng viên bị xử lý vi phạm mà tỉnh Hà Giang công bố trước đó. Trường hợp này được phát hiện trong quá trình xét xử vụ án. Cụ thể, trong phần xét hỏi bị cáo Triệu Thị Chính, HĐXX đã công bố loạt tin nhắn từ các phụ huynh, người nhà thí sinh gửi đến điện thoại cá nhân của bà Chính. Trong số này, bà Nga nhắn: “Bạn à, mình là Nga ở Sở Tài chính, mình có đứa cháu vừa thi 12. Bạn giúp mình với nhé”. Tiếp đó, bà Nga gửi tên, số báo danh, phòng thi, môn thi của thí sinh... Bà Nga còn tiếp tục gửi tin: “Chị cám ơn nhé. Em cứ xem xét, giúp được đến đâu hay đến đó. Chị biết mà…”.