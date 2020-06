Vụ chém người trộm vịt: Ông Sáu không phạm tội

Vụ án ông Phan Văn Sáu bị xử hình sự vì chém người trộm vịt gây thương tích 24% xảy ra từ ngày 11-7-2017 đến nay có diễn biến bất ngờ.

Như PLO đã thông tin, rạng sáng 11-7-2017, nhóm bốn thanh niên đi ngang nhà ông Sáu ở phường Thới An, quận 12 thấy nhà có chuồng vịt nên bàn nhau bắt làm mồi nhậu.



Ông Phan Văn Sáu, người bị người bị truy tố tội cố ý gây thương tích vì chống trả người trộm vịt. Ảnh: MINH HOÀNG



Thấy chủ nhà, ba người bỏ chạy còn Nguyễn Phan Thái Dương đang xách hai con vịt tính bỏ chạy thì bị ông Sáu ngăn cản. Anh Dương chạy đến, đạp vào người và đánh lại thì bị ông cầm dao chém trúng ngực, mặt và tay.

Thấy anh Dương bị thương, nhóm bạn chạy tới giải cứu. Anh Dương bị thương tích 24%. Tám con vịt là tang vật của vụ trộm trị giá hơn 1,4 triệu đồng.

Bốn thanh niên bị xử phạt hành chính do do giá trị tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Riêng ông Sáu bị khởi tố và truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Sau đó PLO đã có nhiều bài phân tích cho rằng hành vi của ông Sáu là phòng vệ chính đáng, còn nếu vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì tỉ lệ thương tích của bị hại không đủ để xử lý hình sự ông.

Thụ lý vụ án, TAND quận 12 nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo tòa, xét về thời gian xảy ra vụ việc, đêm khuya, đường vắng, trời tối và tương quan lực lượng đôi bên không tương xứng.

Theo tòa ông Sáu đã cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của bị hại. Do đó, hành vi của ông có dấu hiệu của tội phạm khác. Phiên tòa gần đây nhất diễn ra hồi tháng 5-2019.

Ngày 1-4, VKSND quận 12 có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an quận 12 xác định hành vi của ông Sáu không cấu thành tội cố ý gây thương tích, đồng thời cũng không cấu thành tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.



Do đó, cơ quan điều tra (CQĐT) Công an quận 12 đã đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông theo khoản 2 Điều 157 BLTTHS vì hành vi của ông không cấu thành tội phạm.

VKSND quận 12 đã kiểm sát quyết định đình chỉ và thống nhất quan điểm với CQĐT.

Như vậy, với căn cứ nêu trong quyết định đình chỉ này, ông Sáu thuộc trường hợp được bồi thường oan theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.