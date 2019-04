“Xâm hại trẻ em: Im lặng là tội ác!”. Đó là thông điệp của luật sư (LS) Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) tại buổi giám sát về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quận 12 do Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM tổ chức vào sáng 17-4.



“Xử lý dâm ô mà đòi dựng lại hiện trường!”

Theo LS Nữ, bà rất bức xúc trước các vụ xâm hại trẻ em, nhất là vụ có dấu hiệu dâm ô trẻ em trong thang máy ở quận 4 (TP.HCM). “Qua video cho thấy ông này đã có hành vi hôn môi là không được rồi, chưa cần nói đến những hành động khác. Nếu là con cháu chúng ta, cùng lắm chỉ hôn má, đằng này ông ta lại ôm và hôn vào môi của bé là không thể chấp nhận được, dù có biện minh kiểu gì” - bà Nữ nói về vụ ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng, ôm và ép hôn bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9, quận 4.

Từ đó, LS Nữ đề nghị các gia đình cần mạnh dạn lên tiếng tố cáo các hành vi xâm hại trẻ em. “Im lặng trong trường hợp này là tội ác!” - bà Nữ nói.

Bà Nữ cũng cho biết việc theo đuổi, xử lý các vụ xâm hại trẻ em thường rất gian nan, thời gian kéo dài, cha mẹ nạn nhân phải đi lại nhiều lần. Do đó, để bảo vệ trẻ em không bị ảnh hưởng tinh thần, quá trình xử lý vụ việc, cơ quan công an chỉ nên mời cha mẹ, không nên mời các bé tới CQĐT mô tả đi mô tả lại về vụ việc. Sở dĩ bà nói như thế vì theo bà, vừa rồi mới xảy ra một vụ việc dâm ô trẻ em ở một huyện, phía công an yêu cầu dựng lại hiện trường (tức mời bé đến để “dựng lại” chứ không phải thực nghiệm hiện trường, có người giả đóng thế hay bằng người mô hình). “Xử lý dâm ô trẻ em mà yêu cầu dựng lại hiện trường!” - bà Nữ nói và không đồng tình với yêu cầu này.



Quang cảnh buổi giám sát về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quận 12, TP.HCM. Ảnh: BTL

“Chắc 100% thì VKS mới phê chuẩn khởi tố”

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Phó Trưởng Công an quận 12, cho rằng việc xử lý một số vụ việc xâm hại trẻ em thường diễn ra kéo dài, không nhanh chóng như mong đợi của người dân. “Khó khăn trong xử lý các vụ án là thường chỉ có lời khai của các bé, không có người làm chứng, không có camera, hình ảnh để chứng minh tội phạm. Hai vụ gần đây, sau khi xảy ra việc xâm hại thì không tố cáo, đến lúc có thai nạn nhân mới đi tố cáo. Lúc này đối tượng không còn ở địa phương và không rõ ở phương trời nào, công an quận đang truy tìm. Công an quận đang bảo quản mẫu ADN, nếu tìm được đối tượng và khớp về mẫu ADN thì mới khởi tố được, còn không thì chỉ có lời khai của người tố cáo, cũng rất khó xử lý” - ông Hải nói.

Ông Hải cho rằng trong tố tụng, khi chắc chắn 100% VKS mới phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, còn 95% thì VKS cũng không đồng ý. Quan điểm của VKS là thà bỏ sót còn hơn bắt oan.

Trước đó, báo cáo tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Ngỡi, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận 12, cho biết vừa qua trên địa bàn quận đã xảy ra một số trường hợp trẻ bị bạo hành, bạo lực, xâm hại. Năm 2018, quận xảy ra tám vụ bạo lực, xâm hại trẻ em và ba vụ trẻ em vi phạm pháp luật. Trong quý I-2019, quận tiếp tục xảy ra hai vụ giao cấu trẻ em, một vụ hành hạ trẻ em. Công an quận đã chuyển hồ sơ khởi tố một trường hợp giao cấu, hai trường hợp còn lại đang xác minh, làm rõ.

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM Thi Thị Tuyết Nhung đề nghị quận 12 chú trọng tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các khu nhà trọ, nơi có nhiều công nhân, người nhập cư sinh sống. Bà Nhung cũng đề nghị quận 12 cần quan tâm đến nhóm trẻ ở các cơ sở mầm non tư thục để đảm bảo các bé được quyền sống an toàn, vui vẻ.