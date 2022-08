Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Hồ Hải khảo sát thực tế tại phường đông dân

Chiều 18- 8, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã có buổi khảo sát về việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tổ chức bộ máy ở phường, xã có dân số đông tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Chuỗi hoạt động khảo sát này nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54.

TP.HCM đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban biên tập, tiến hành tổng kết, hoàn tất dự thảo nghị quyết mới. TP cũng tổ chức lấy ý kiến của chuyên gia, sở, ngành, lãnh đạo TP qua từng thời kỳ… để Ban Thường vụ Thành ủy thông qua trước khi báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị và trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm 2022.

Báo cáo với đoàn khảo sát, Bí thư Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa A Nguyễn Quang Hưng cho biết, trong bảy tháng đầu năm 2022 tổng số hồ sơ, công việc đã giải quyết là hơn 45.000 hồ sơ các loại.

Trong đó, số hồ sơ sao y, chứng thực là 12.500 hồ sơ, 1.750 hồ sơ hộ tịch và 596 hồ sơ nhà đất… Tính bình quân, mỗi cán bộ, công chức phường giải quyết 1.285 hồ sơ/năm; hơn 183 hồ sơ/tháng.

Trong năm 2021, phường tiếp nhận 113.449 hồ sơ; mỗi cán bộ, công chức phường giải quyết bình quân 3.241 hồ sơ/năm; hơn 270 hồ sơ/tháng.

Phường hiện có 34 cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách. Một người phải phục vụ hơn 3.702 dân thì chất lượng giảm rất nhiều.

Ông Hưng cho hay cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường đã quá tải. Công tác quản lý, điều hành bị hạn chế, thiếu tính chủ động trong giải quyết các sự việc phát sinh, quản lý địa bàn gặp rất nhiều áp lực; nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Trước đây, một lĩnh vực được giao cho 2-3 người thực hiện nhưng nay chỉ 1 người phải đảm bảo nhiều việc ở nhiều lĩnh vực.

Bí thư phường Bình Hưng Hòa A cũng nói, riêng công chức được phân công tiếp nhận và xử lý thông tin từ cổng 1022 càng khó khăn hơn do có những nội dung phản ánh phải xử lý theo quy định trong 2 giờ, dù ngày hay đêm.

Hiện, phường có 14 công chức nhưng phải bố trí 4 công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 6 công chức là công tác chuyên môn sẽ gặp khó.

“Có những công chức vừa phải tiếp dân vừa phải đi địa bàn vừa phải thực hiện công tác chuyên môn. Như công chức địa chính vừa tiếp dân, vừa phải đi khu phố xác minh, vừa phải tham mưu văn bản. Công chức tư pháp vừa phải tiếp dân ký hồ sơ sao y, chứng thực, vừa phải xác minh thi hành án, vừa phải tham mưu văn bản…”- ông nói.

Với cán bộ không chuyên trách, họ phải thực hiện 30 đầu việc. Cán bộ phụ trách kinh tế phường phải đảm đương 45 đầu việc… Họ cũng phải thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

Từ đó, phía phường Bình Hưng Hòa A kiến nghị TP tiếp tục xin cơ chế, chính sách đặc thù bố trí số lượng công chức, cán bộ đối với phường đông dân.

Cụ thể, phường kiến nghị được bố trí tối đa 23 cán bộ, công chức/phường đối với đơn vị hành chính loại 1. Đồng thời, cho phép đối với phường có trên 50.000 dân thì cứ thêm 10.000 dân bố trí bổ sung thêm 1 công chức. Phường trên 10.000 dân bố trí thêm 1 Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực kinh tế- môi trường.

Phường cũng kiến nghị tăng thêm số lượng người hoạt động không chuyên trách phù hợp đặc thù phát triển của phường có dân đông. Cụ thể, phường có dân số trên 50.000 dân, cứ thêm 10.000 dân được bố trí thêm 1 người hoạt động không chuyên trách. Đồng thời, có cơ chế quan tâm và tạo điều kiện cho người hoạt động không chuyên trách tiếp cận chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý khi được quy hoạch.

Cùng đó, phường đề xuất có nguồn kinh phí dự phòng để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương; tăng kinh phí khoán hoạt động hành chính của cán bộ, công chức phường tương đương công chức cấp quận.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải chia sẻ với những khó khăn, áp lực công việc mà một phường đông dân như phường Bình Hưng Hòa A phải giải quyết; đặc biệt là sau khi TP trải qua đợt dịch COVID-19.

Ông nói, dù khó khăn nhưng toàn hệ thống đã cố gắng để làm tốt công việc. Ông cũng nói, dù nhiều việc nhưng cấp cơ sở cần sâu sát, gần dân hơn để nắm được tâm tư, tình cảm của người dân, những chuyển biến trong dân. Bởi nếu buông lỏng thì việc xây dựng chính quyền địa phương gặp rất nhiều hạn chế.

Ông cũng yêu cầu chính quyền địa phương quan tâm đến lực lượng cơ sở, nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, Đảng viên, có sự động viên kịp thời để họ an tâm làm việc. Lực lượng công an cũng cần nỗ lực để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn.

Ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, Thành ủy TP rất quan tâm, muốn lắng nghe thêm để tạo điều kiện, động lực cho cán bộ cơ sở.

Ông nói, Ban Thường vụ cũng có họp bàn, có nghe và đề ra giải pháp, kiến nghị nhưng thực tế luôn biến động nên muốn lắng nghe, có kiến nghị phù hợp từ góc độ địa phương.