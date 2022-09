Phó hiệu trưởng dâm ô nữ sinh lớp 9 ở Bến Cầu chuẩn bị hầu tòa

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Trác (44 tuổi, ngụ xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 10-5, đang giờ giải lao sau khi thi xong môn Toán tại Trường THCS Long Khánh (xã Long Khánh, huyện Bến Cầu), ông Nguyễn Văn Trác gọi em T.N.B.C (15 tuổi, học sinh lớp 9) lên phòng làm việc riêng.

Khi lên phòng, sau khi ông Trác hỏi cháu C về tình hình học tập ông Trác nói “C. cho thầy hôn trán”. Mặc dù cháu C. không đồng ý nhưng ông Trác vẫn đứng lên ôm cháu C và dùng tay sờ nốt ruồi trên mặt cháu C. Lúc này cháu C. tránh được rồi dùng tay đẩy ông Trác ra và bỏ ra khỏi phòng. Tuy nhiên, ông Trác tiếp tục đi theo rồi ôm cháu C. từ phía sau, dùng tay sờ vào những vùng nhạy cảm của cháu C.

Hốt hoảng, C chạy ra ngoài và kể lại sự việc bị ông Trác sàm sỡ cho hai giáo viên trong trường và mẹ ruột là bà N.H.T.G (cũng là giáo viên tại trường này) biết sự việc.

Đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, bà N.H.T.G đến Công an xã Long Khánh tố cáo ông Nguyễn Văn Trác.

Ngoài cháu C., ông Trác còn có hành vi sàm sỡ với cháu L.T.A.T (15 tuổi) và cháu Đ.T.H.T (13 tuổi) cùng học sinh của Trường THCS Long Khánh.

Toà án nhân dân huyện Bến Cầu sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dâm ô trẻ em đối với bị can Nguyễn Văn Trác - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh vào ngày 7-9 tới đây.