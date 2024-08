Phòng CSGT TP.HCM khởi tố hình sự 6 vụ tai nạn giao thông 05/08/2024 21:36

Ngày 5-8, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết tính từ đầu năm đến ngày 2-8, qua công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông theo chức năng, thẩm quyền, Phòng CSGT TP.HCM đã khởi tố sáu vụ án hình sự vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ và chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trong đó, có một số vụ án đáng báo động về vi phạm quy định khi tham gia giao thông.

Vụ thứ nhất, Phòng CSGT TP.HCM khởi tố vụ vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự, khởi tố ông NTT (42 tuổi, ngụ Bình Thuận) trong vụ tai nạn xảy ra vào chiều 17-4 trên Quốc lộ 1 đoạn qua TP Thủ Đức.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe trộn bê tông và xe máy vào ngày 17-4. Ảnh: PC08

Vào thời điểm trên, ông T điều khiển xe trộn bê tông 51E-041… chạy trên Quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt Trạm 2 về Đại học Nông Lâm. Khi đến gần trụ điện T221L Quốc lộ 1, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, ông T cho xe chuyển hướng rẽ phải vào đường nhánh hướng về cổng Đại học Nông Lâm. Quá trình này, xe không may va chạm vào bên trái xe máy 67H1-904… do PVT (20 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Hậu quả tai nạn làm xe máy của PVT hư hỏng, riêng PVT có tỉ lệ tổn thương cơ thể là 71%.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, các kết luận giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ tai nạn giao thông, Phòng CSGT nhận thấy nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông trên là do ông NNT điều khiển xe chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn.

Ông T vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Giao thông đường bộ, có dấu hiệu tội phạm vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Do đó, Phòng CSGT TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và thực hiện các bước, thủ tục để chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Vụ thứ hai, vào khoảng 5 giờ 40 ngày 4-6, ông VVP (39 tuổi, ngụ Thanh Hòa) điều khiển xe đầu kéo 70H-046… chạy trên Quốc lộ 22 hướng từ cầu vượt An Sương về cầu An Hạ.

Khi đến trước điểm giao với đường Bà Triệu, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, do không chú ý quan sát đã va đụng liên hoàn với bốn ô tô gồm: ô tô tải 50H-018XX, ô tô con 50E-071…, xe tải 50H-096… và ô tô khách 50F-008… khi các xe này đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.

Phòng CSGT TP.HCM khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra. Ảnh: NT

Qua điều tra, Phòng CSGT TP.HCM nhận thấy nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông trên là do ông P điều khiển xe đầu kéo liên tục quá 4 giờ.

Cụ thể, ông P điều khiển xe liên tục từ 22 giờ 30 ngày 3-6 đến 6 giờ 40 ngày 4-6 (7 giờ 10 phút). Từ đó gây ra buồn ngủ, không chú ý quan sát phía trước nên va đụng vào bốn ô tô đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông (đèn đỏ).

Tai nạn gây thiệt hại cho bốn ô tô trên với tổng số tiền thiệt hại hơn 471 triệu đồng. Hành vi của ông P có dấu hiệu tội phạm vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở đó, ngày 2-8, Phòng CSGT TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và thực hiện các bước, thủ tục để chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.