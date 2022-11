Quốc hội bổ sung chương trình làm việc để bàn điều khoản 'nơi sinh' trong hộ chiếu

(PLO)- Quốc hội vừa điều chỉnh chương trình làm việc, thêm nội dung thảo luận điều khoản "nơi sinh" trong hộ chiếu, khắc phục bất cấp của mẫu hộ chiếu mới.

Sáng nay, 5-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến Đại biểu Quốc hội về điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ tư.

Một trong những nội dung điều chỉnh là thảo luận về việc bổ sung nội dung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam.

Dự kiến, ngày 7-11, Quốc hội sẽ bố trí thời gian nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra, kết hợp thảo luận ở tổ. Đến ngày 9-11 thì thảo luận ở hội trường. Phương án đưa ra là điều khoản này sẽ được thể hiện trong Nghị quyết kỳ họp.

Để chuẩn bị cho nội dung này, Bộ Công an - cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý công tác hộ chiếu đã có báo cáo phương án pháp lý gỡ vướng cho việc mẫu hộ chiếu mới không có phần nơi sinh, gây khó khăn cho công dân Việt Nam khi làm thủ tục cấp visa, nhập cảnh nước ngoài.

Báo cáo và các tài liệu kèm theo đã được chuyển tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ngay khi kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đang diễn ra. Cơ quan thường trực của Quốc hội nhận thấy đủ điều kiện trình nên đề nghị các Đại biểu Quốc hội cho bổ sung vào chương trình làm việc của kỳ họp.

Trước đó, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 8, liên quan vấn đề này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã trả lời chất vấn của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho biết sẽ tiến hành sửa đổi mẫu hộ chiếu, trong đó bổ sung mục “nơi sinh” trang nhân thân hộ chiếu.

Theo lý giải này, việc mẫu hộ chiếu mới không có mục "nơi sinh" là do Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam, được Quốc hội ban hành năm 2019, có sửa đổi so với quy định trước đó là không ghi nội dung "nơi sinh" vào hộ chiếu. Đây là luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo và tham mưu Chính phủ trình Quốc hội quyết định thông qua.

Thời điểm đó, theo Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ Công an đang lấy ý kiến của Ủy ban Quốc phòng - an ninh, Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao để tháo gỡ vướng mắc này.

Trong lúc đợi xử lý triệt để cơ sở pháp lý, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an thực hiện bị chú thông tin "nơi sinh" vào hộ chiếu nếu người dân có nhu cầu.

Như PLO đã thông tin, cơ quan đại diện ngoại giao nhiều nước như Đức, Séc, Phần Lan, Tây Ban Nha, Mỹ đã thông báo tạm dừng cấp visa nhập cảnh cho công dân Việt Nam sử dụng mẫu hộ chiếu mới thiếu mục "nơi sinh".

Nay với việc dùng Nghị quyết kỳ họp Quốc hội để khắc phục bất cập của Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, nhiều khả năng mẫu hộ chiếu mới do Bộ Công an phát hành sẽ phải bổ sung trở lại mục "nơi sinh", tương tự như mẫu hộ chiếu cũ.

TUYẾN PHAN