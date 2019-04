Cơ hội nào cho quan hệ Mỹ-Nga?

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ đạo chính phủ chuẩn bị vận động thông qua thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân mới với Nga và Trung Quốc, báo The Washington Post dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết. Mục đích của việc này là nhằm kiểm soát vũ khí hạt nhân của Nga cũng như lần đầu tiên thẩm tra năng lực vũ khí của Trung Quốc. Sáng kiến này của ông Trump vẫn còn đang ở giai đoạn đầu. Các quan chức đang lên những phương án sẽ thực hiện chỉ đạo của ông Trump như thế nào. Chưa rõ chính quyền Trump có làm được điều này không khi Mỹ vẫn đang ở vào thế bế tắc trong quan hệ với Nga và cuộc chiến thương mại với Trung Quốc còn chưa đi đến hồi kết. Chưa kể nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump chỉ còn chưa tới hai năm, trong khi những thỏa thuận dạng này phải mất hàng năm dài thương lượng và tiếp xúc ngoại giao. Theo các nguồn tin, ông Trump có đề cập mục tiêu này khi tiếp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đầu tháng này tại Nhà Trắng, khi ông Lưu Hạc dẫn phái đoàn sang đàm phán thương mại. Theo ông Trump, sau khi thống nhất được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại, Mỹ và Trung Quốc nên ký thỏa thuận kiểm soát vũ khí để cùng giảm chi tiêu quân sự. Sáng kiến này đến trong lúc cả ba nước đều tăng cường số lượng vũ khí hạt nhân của mình trong bối cảnh Hiệp ước New START (Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga, ký tháng 4-2010), thỏa thuận kiểm soát vũ khí lớn cuối cùng giữa Mỹ và Nga sẽ hết hiệu lực vào năm 2021. New START sẽ chỉ được tiếp tục khi hai bên đồng ý gia hạn thêm. Tuy nhiên, vào ngày 10-4 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói mục tiêu của Mỹ là đạt được một thỏa thuận kiểm soát vũ khí “tốt, vững chắc” với Nga và có thể cả với Trung Quốc, theo sau New START.