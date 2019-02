Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Bất ngờ vào giờ chót

Mỹ vẫn rất tích cực với Triều Tiên dù không có thỏa thuận chung Khi được hỏi việc kết thúc đối thoại là quyết định của ông Trump hay ông Kim, tổng thống Mỹ nói rằng: “Tôi không muốn nói đó là quyết định của tôi, vì đó không phải là mục đích. Nhưng chúng tôi sẽ giữ quan hệ”. Ông Trump nói đàm phán với ông Kim rất “thân thiện” và mọi người không giận dữ khi ra về. Tổng thống Mỹ tin rằng dù không đạt thỏa thuận nào nhưng quan điểm về giải trừ hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đã trở nên gần nhau hơn rất nhiều so với một năm trước tại thượng đỉnh Singapore. Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ không có ý định gia tăng lệnh trừng phạt với Triều Tiên; trong khi phía Triều Tiên cũng đã hứa sẽ không thử tên lửa hạt nhân thời gian tới. “Tôi không muốn nói về chuyện tăng trừng phạt” - ông Trump nói trước khi kết thúc cuộc họp báo. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng bản thân không muốn nói về chuyện trừng phạt bởi lẽ ông đã nghĩ đến người dân Triều Tiên. Việt Nam nói gì về kết quả thượng đỉnh Mỹ-Triều? Sau khi kết thúc thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm qua (28-2), Bộ Ngoại giao Việt Nam (VN) ra thông cáo khẳng định VN cùng cộng đồng quốc tế đã theo dõi sát sao hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội trong hai ngày qua. “Trong hai ngày qua, VN cùng cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao hội nghị thượng đỉnh quan trọng Mỹ-Triều tại Hà Nội. Lập trường nhất quán của VN là ủng hộ tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên” - thông cáo cho biết. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trước đó đã khẳng định cuộc gặp gỡ tại Hà Nội là một bước tiến quan trọng trong tiến trình đối thoại giữa hai bên. Qua đối thoại tại hội nghị thượng đỉnh lần này, lãnh đạo cấp cao nhất của hai bên đã có nhiều nỗ lực tích cực, xây dựng trao đổi nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến hòa bình, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. “Là nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai, VN đã nỗ lực, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hội nghị, thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Vị thế, vai trò và công tác chuẩn bị, tổ chức của nước chủ nhà VN được lãnh đạo hai nước Mỹ, Triều Tiên và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao” - thông báo cho biết thêm. Cũng theo Bộ Ngoại giao, VN chia sẻ mong muốn của cộng đồng quốc tế là các bên tiếp tục kiên trì đối thoại giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên cũng như thúc đẩy quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên; sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng, kiến tạo hòa bình, phối hợp thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chỉ số Kospi lao dốc mạnh trước khi kết thúc phiên giao dịch sau khi Nhà Trắng thông báo tin tức hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa ông Trump và ông Kim bị cắt ngắn, bữa trưa bị hủy, ông Trump dời buổi họp báo lên sớm hai tiếng và không ký tuyên bố chung. Theo tin tức của THE GUARDIAN