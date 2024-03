Quý 1-2024: GDP tăng 5,66%, cao hơn cùng kỳ ba năm trở lại đây 29/03/2024 11:09

Sáng 29-3, Tổng cục Thống kê công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý 1-2024.

Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I-2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020-2023.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,98%, đóng góp 6,09% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,28%, đóng góp 41,68%. Khu vực dịch vụ tăng 6,12%, đóng góp 52,23%.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động nhiều hơn thành lập mới

Theo báo cáo, tình hình “sức khỏe” doanh nghiệp tiếp tục đáng báo động khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tiếp tục nhiều hơn số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Trong tháng 3, cả nước có 14.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 64,3% so với tháng trước, nhưng đã giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng giảm mạnh khi chỉ có hơn 3.000 doanh nghiệp quay trở lại thị trường.

Tính chung quý 1-2024, cả nước có 59.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có gần 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, đáng chú ý là trong quý 1, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lên đến 73.900 doanh nghiệp, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có gần 24.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Như vậy, so sánh giữa số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong quý 1-2024, tổng số doanh nghiệp trong nước đã giảm 14.100. Bình quân mỗi tháng có 4.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

CPI quý 1 tăng 3,77%

Cũng theo báo cáo, nhu cầu của người dân giảm sau dịp Tết Nguyên đán theo quy luật tiêu dùng đã khiến giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trên thị trường giảm, đặc biệt là lương thực, thực phẩm. Theo đó, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2024 giảm 0,23% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với CPI cùng kỳ năm trước tăng 3,97%.

Trong mức giảm 0,23% của CPI tháng 3-2024 so với tháng trước, có 7 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; Nhóm giáo dục giảm; Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch; Nhóm đồ uống và thuốc lá; Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép; Nhóm giao thông; Nhóm bưu chính, viễn thông.

Tính chung quý 1-2024, CPI tăng 3,77% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân được TCTK lí giải là do giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng gạo nếp và gạo tẻ ngon trong dịp Tết nguyên đán, làm CPI chung tăng 0,55 điểm phần trăm.

Giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu là nguyên nhân làm CPI chung tăng. Ảnh: X.Đ

Nguyên nhân khác làm CPI chung tăng được cho là do nhu cầu sử dụng điện tăng cùng việc EVN đã 2 lần điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân làm CPI chung tăng 0,31 điểm phần trăm; một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tăng giá nước theo quyết định của UBND làm CPI chung tăng 0,56 điểm phần trăm.

Ngoài ra, trong năm học 2023-2024 một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tăng mức học phí, cũng làm CPI chung tăng 0,56 điểm phần trăm.

Lạm phát cơ bản tháng 3-2024 tăng 0,03% so với tháng trước và tăng 2,76% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 1-2024, lạm phát cơ bản bình quân tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,77%) chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu, giá dịch vụ y tế và giá dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.