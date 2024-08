Sau 2 vụ tàu va chạm phà, An Giang chỉ đạo tăng cường an toàn giao thông đường thuỷ 08/08/2024 17:21

(PLO)- Sau 2 vụ tàu va chạm với phà, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngày 8-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa ký văn bản yêu cầu tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn.

Công văn cho biết thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đang vào mùa mưa, lũ; thời tiết diễn biến phức tạp, mưa dông xảy ra thường xuyên làm hạn chế tầm nhìn, lưu lượng dòng chảy trên các tuyến sông tăng cao, nhiều điểm có xoáy nước gây phức tạp về luồng lạch, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thuỷ. Đặc biệt là đối với hoạt động tại các bến khách ngang sông và vận chuyển hàng hóa.

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Sở GTVT cùng với các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn bộ các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh. Chủ khai thác phải chấp hành nghiêm các quy định về vận tải khách ngang sông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông đường thủy.

Vụ tàu chở hàng va chạm phà trên sông Vàm Nao. Ảnh: HD

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ An Giang tăng cường kiểm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn.

Trong quá trình kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như: phương tiện không bảo đảm an toàn, chở quá số người quy định, người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định, bố trí người thiếu hoặc không có tên trong danh bạ thuyền viên, không có máy trưởng, phương tiện không được trang bị hoặc trang bị thiếu áo phao hoặc dụng cụ nổi cứu sinh, phương tiện hết hạn đăng kiểm,... đặc biệt là các trường hợp bến khách ngang sông không được phép chở xe ô tô.

Vụ tàu du lịch va chạm phà khiến 1 người chết, 2 người bị thương hồi tháng 4

Bên cạnh đó UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về giao đường thông thủy nội địa. Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa chở quá trọng tải cho phép, không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa của cơ quan có thẩm quyền.