Sớm khắc phục bất cập tại trạm BOT Phú Hữu, TP Thủ Đức 20/09/2024 18:53

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên đường Nguyễn Thị Tư, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức.

Theo Sở GTVT TP, gần đây người dân phản ánh có tình trạng tụ tập, phản đối việc thu phí, gây mất an ninh trật tự và ùn tắc giao thông tại khu vực trạm BOT Phú Hữu.

Sở GTVT TP đề nghị sớm khắc phục bất cập trên tuyến đường Nguyễn Thị Tư, nơi đặt trạm BOT Phú Hữu. Ảnh: ĐT

Về vấn đề này, Sở GTVT TP đề nghị Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên khẩn trương khắc phục toàn bộ các bất cập hạ tầng trên tuyến đường Nguyễn Thị Tư, TP Thủ Đức, nơi đặt trạm thu phí BOT Phú Hữu, báo cáo kết quả về Sở trước ngày 25-9.

Theo Sở GTVT TP, UBND TP.HCM đã có đánh giá cụ thể về dịch vụ sử dụng đường bộ tại dự án BOT xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu (BOT Phú Hữu), giao Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm phản hồi đơn kiến nghị của các tổ chức và người dân liên quan đến việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại dự án.

Trong đó, chủ đầu tư cần xây dựng phương án, bố trí phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố trên tuyến đường.

Do đó, Sở GTVT TP đề nghị Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên thực hiện đúng theo các chỉ đạo của UBND TP.



Sở GTVT TP đề nghị UBND TP Thủ Đức chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh, trật tự trong quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo chỉ đạo của UBND TP.

Đề nghị Công an TP.HCM chỉ đạo, tăng cường lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực BOT Phú Hữu và toàn tuyến đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu theo chỉ đạo của UBND TP.

Sở GTVT TP cũng giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ bố trí lực lượng theo dõi tình hình giao thông tại khu vực, cập nhật số liệu phương tiện lưu thông ra vào các cảng qua trạm BOT Phú Hữu trước và sau khi triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Từ đó, có đánh giá tình hình giao thông khu vực, báo cáo về Sở sau 2 tuần triển khai thực hiện.