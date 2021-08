(PLO)- Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang có số F0 tăng so với 7 ngày liền kề trước. Kiên Giang ca mắc tăng gấp đôi so với tuần trước và chưa thể kiểm soát tốt nguồn lây trên địa bàn.