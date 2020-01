Ăn nhiều protein có thể làm tăng tỉ lệ tử vong do tiểu đường

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Tế bào trao đổi chất cho thấy, ăn quá nhiều protein sẽ làm tăng nguy cơ tử vong do ung thư lên 4%. Đồng thời, hai phát hiện quan trọng khác của nghiên cứu cho thấy: Bổ sung nhiều protein làm tăng nguy cơ tử vong lên 74%, và nguy cơ tử vong do bệnh tiểu đường tăng lên gấp nhiều lần, theo The Healthsite.



Ăn quá nhiều protein sẽ tăng nguy cơ tử vong do tiểu đường. Ảnh: Internet

Mặc dù tiêu thụ nhiều protein sẽ làm tăng nguy cơ tử vong nhưng chúng ta không thể phủ nhận đây là một trong ba chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng mà cơ thể cần. Vì vậy, quan trọng là chúng ta cung cấp protein như thế nào cho cân bằng.

Hầu hết các khuyến nghị chính thức cho rằng chúng ta nên cung cấp 0,8 g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Ví dụ, nếu cơ thể nặng 75 kg, thì nhu cầu protein hằng ngày sẽ là 60 g. Tuy nhiên, nếu người nào vận động nhiều hoặc là một vận động viên thì lượng protein cần thiết là khác nhau (trong những trường hợp này, thì khuyến nghị là 1,2-1,7 g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể).

Protein có nhiều trong các thực phẩm như trứng, thịt bò, thịt gà, cá, đậu nành…