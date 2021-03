Điều gì xảy ra nếu ăn 5 phần rau trong khẩu phần ăn

Một nghiên cứu mới từ Đại học Y Harvard (Mỹ) cho biết, để sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn nên ăn năm phần trái cây và rau mỗi ngày, trong đó có hai phần trái cây và ba phần rau. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành nhiều nghiên cứu trên gần hai triệu người trưởng thành trên toàn cầu.



Ăn rau và trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Kết quả cho thấy, những người tham gia tiêu thụ năm phần trái cây và rau mỗi ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 13%. Kết quả cũng cho thấy, những người tiêu thụ năm phần trái cây và rau quả mỗi ngày nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 12%, bao gồm cả bệnh tim và đột quỵ. Hơn nữa, những người này cũng có nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 10%, nguy cơ tử vong do bệnh hô hấp thấp hơn 35%, theo The Health Site.

Qua quá trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu cho biết, không phải tất cả trái cây và rau quả đều mang lại lợi ích như nhau, mà những loại rau giàu tinh bột, như đậu hà lan, khoai tây hoặc nước ép trái cây không liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân hoặc các bệnh mãn tính cụ thể. Trong khi đó, các loại rau lá xanh như: Rau bina, rau diếp và cải xoăn, trái cây và rau quả giàu beta carotene và vitamin C, như cam, quýt, quả mọng, cà rốt, đã cho thấy lợi ích nói trên, theo The Health Site.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi phần trái cây và rau quả tương đương khoảng 80g.

Một nghiên cứu trước đây ở Anh cũng đã cho thấy, ăn rau củ và trái cây tối thiểu khoảng 400g mỗi ngày không những làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, bệnh tim mà còn kéo dài tuổi thọ của con người.