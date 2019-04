Du lịch Đà Nẵng, 14 du khách Lào nhập viện nghi ngộ độc

Ngày 16-4, thông tin từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết đơn vị này đã kiểm tra đột xuất khách sạn Seafront (240 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) do liên quan đến vụ 14 du khách quốc tịch Lào có những triệu chứng nghi ngộ thực phẩm khi đi du lịch.



Theo đó, đoàn du khách này có 80 người đi trên hai xe khách qua Việt Nam. Sáng 14-4, đoàn ăn uống ở Huế, ăn trưa thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) và ăn tối tại nhà hàng trên đường 2-9 (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Sau khi lưu trú qua đêm tại khách sạn Seafront, sáng 15-4 đoàn khách ăn sáng tại đây rồi tới Hội An tham quan. Hơn một tiếng sau, bốn người trong đoàn có triệu chứng đau bụng nhẹ, đi ngoài phân lỏng nhưng vẫn cố gắng đi chơi tại đảo Cù Lam Chàm.

Đến trưa, đoàn khách ăn trưa tại đảo, sau đó 14 người xuất hiện triệu chứng nôn, tiêu chảy, đau bụng (trong đó có 4 người cũ).

Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, các bệnh nhân được chuyển về bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) cấp cứu. Sau khi thăm khám, những người này được BS cho xuất viện để đi cùng đoàn.

Theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm, khách sạn Seafront đáp ứng đầy đủ các thủ tục hành chính, bếp sạch sẽ. Tuy nhiên giấy khám sức khỏe của nhân viên hết hiệu lực và không lưu mẫu thức ăn. Ngoài ra, do đoàn khách di chuyển và ăn uống nhiều nơi nên chưa đủ cơ sở kết luận những bệnh nhân trên là ngộ độc thực phẩm cũng như nguyên nhân là do thức ăn ở khách sạn Seafront.