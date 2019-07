Lo ngại bùng phát dịch sốt xuất huyết diện rộng

Tính đến tháng 7-2019, cả nước có hơn 96.000 ca mắc SXH, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2018. 34 tỉnh/TP ghi nhận số mắc SXH hằng tuần tăng cao và số mắc tích lũy tăng cao so với cùng kỳ năm 2018. Lý giải nguyên nhân của sự gia tăng này, Bộ Y tế đánh giá do nền nhiệt độ trung bình năm nay cao hơn những năm trước, lượng mưa trung bình cũng tăng hơn. Đồng thời, số ca mắc bệnh năm 2018 kéo dài sang cả mấy tháng đầu năm 2019 và sự thay đổi của virus gây bệnh khiến cho số ca bệnh cộng dồn của năm 2019 tăng cao.