Chiều 28-12, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã xác định được bốn người quê Nghệ An đi chung chuyến bay có ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên về từ Anh.

Cụ thể, 2 người ở phường Bến Thủy và phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An), một người ở xã Tiến Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) và một người ở xã Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).



Cách ly y tế tại nhà ở thị trấn Tân Lạc (huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An).

Cả 4 người nêu trên đều từ Anh nhập cảnh (chuyến bay QH9028) về Sân bay Nội Bài vào ngày 19-12. Trong chuyến bay đó có một người được xác định nhiễm biến chủng Omicron.

Theo quy định, những người này sau khi xuống sân bay được đưa đi cách ly tập trung 7 ngày theo quy định.

Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung, bốn người đã rời khỏi khu cách ly trở về quê, tiếp tục cách ly.

Ông Phan Văn Vũ, Chủ tịch UBND xã Tiến Thành cho biết: “Nam thanh niên đi trên chuyến bay chung ca nhiễm đã về quê ngày hôm qua. Sau khi về quê, theo hướng dẫn của y tế, người này cách ly một mình tại nhà riêng, chưa tiếp xúc với người thân và xóm giềng”.

Hiện ngành y tế Nghệ An đang khẩn trương điều tra, truy vết tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Như PLO đã đưa, ngày 28-12, Bộ Y tế đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về trường hợp nhiễm biến chủng Omicron ghi nhận đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó, ngày 19-12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận một trường hợp là hành khách trên chuyến bay QH9028 từ Anh về Việt Nam.

Khi về đến Sân bay Nội Bài (tối ngày 19-12), hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và được cách ly tại phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú.

Kết quả giải trình tự gene của Bệnh viện cho thấy bệnh nhân này nhiễm biến chủng Omicron (B.1.1.529).

Bộ Y tế cho biết, đây là trường hợp nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam, là người nhập cảnh đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh. Bộ Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch COVID-19 nói chung và khả năng nhiễm biến chủng Omicron nói riêng.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp, phòng chống dịch COVID-19 và tiêm chủng đầy đủ.