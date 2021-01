Vinmec Central Park: nơi khám chữa bệnh an tâm “mùa COVID”

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, đoàn ghi nhận BV đã nỗ lực vượt bậc, vừa phát triển chuyên môn chuyên sâu, vừa đảm bảo tốt phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 của Vinmec Central Park khi sớm triển khai buồng cấp cứu sàng lọc và hai buồng cách ly áp lực âm tại khoa cấp cứu của BV để chủ động ứng phó khi có ca bệnh hoặc ca nghi ngờ nhiễm virus SARS - CoV-2.

Để đảm bảo môi trường BV an toàn, các buồng cấp cứu sàng lọc tại Vinmec Central Park được bố trí hợp lý, tách rời hẳn các khu vực đông người. Ngoài ra, liền kề với buồng cấp cứu sàng lọc là các buồng áp lực âm sẵn sàng cách ly các ca lây nhiễm hoặc nghi ngờ.

BV Vinmec Central Park vẫn duy trì liên tục các hoạt động sàng lọc COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng đến thăm khám



Suốt trong năm 2020 và cho đến hiện tại, BV vẫn duy trì các điểm địa điểm sàng lọc thuận tiện cho khách hàng tại các quầy lễ tân và khu vực gửi xe. Toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhận viên BV liên tục được tập huấn về chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa COVID-19 nhằm nâng cao ý thức chủ động phòng dịch, đảm bảo an toàn cho BV và khách hàng. Trong bối cảnh giãn cách xã hội, BV đã đi đầu trong việc triển khai các dịch vụ hoàn toàn mới ở Việt Nam như chăm sóc sức khỏe từ xa, phẫu thuật về trong ngày... Do luôn đảm bảo các yêu cầu chuyên môn kỹ thuật và duy trì môi trường y tế an toàn cao, Vinmec Central Park đã được Sở Y tế TP.HCM lựa chọn là một trong chín BV tiếp nhận hành khách nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất cần chăm sóc y tế trong thời gian cách ly.



BV Vinmec Central Park làm chủ nhiều kỹ thuật xạ trị tiên tiến, đem lại hiệu quả chữa trị ung thư cao cho người bệnh



Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, cùng với các hoạt động tích cực phòng dịch COVID-19, năm 2020 đã ghi dấu ấn phát triển chuyên môn của Vinmec Central Park khi BV chính thức đưa vào hoạt động khu xạ trị hiện đại với máy xạ Truebeam hiện đại nhất Đông Nam Á; làm chủ các kỹ thuật xạ trị mới với sự hợp tác với các chuyên gia từ Tập đoàn ICON hàng đầu nước Úc, đem lại hiệu quả cao trong điều trị. Thành công mới nhất của Vinmec Central Park là sự kiện Khoa Điều trị hiếm muộn vừa được Bộ Y tế thẩm định thành công, sẵn sàng đi vào hoạt động trong quý I-2021 để đáp ứng nhu cầu điều trị hiếm muộn tại khu vực phía Nam.



Khoa Điều trị hiếm muộn, BV Vinmec Central Park sẵn sàng hoạt động vào quý I-2021 để đáp ứng nhu cầu điều trị hiếm muộn tại phía Nam



Năm 2020, BV Vinmec Central Park đã tiếp nhận 105.000 lượt khách hàng đến thăm khám và điều trị ngoại trú, nội trú, thực hiện gần 21.000 ca phẫu thuật, thủ thuật. Gần 10% khách hàng tại Vinmec Central Park là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, phần lớn là khách hàng Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, và Châu Âu.



Vinmec Central Park luôn đảm bảo an toàn cho 100% khách hàng, cung cấp dịch vụ đạt chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn JCI (Mỹ) ISO 15189… BV hiện đang là đối tác ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của hơn 40 công ty bảo hiểm tư nhân trong và ngoài nước.