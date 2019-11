Vụ sản phụ tử vong: Mất 1-2 tháng để làm rõ

Nhiều địa phương đã phản ứng So sánh với nghi vấn sản phụ tử vong do thuốc gây tê tủy sống Bupivacaine ở Đà Nẵng thì thấy thuốc bị tạm dừng sử dụng ở Hà Nội cũng cùng loại, cùng do Công ty CP Dược phẩm trung ương CPC1 trúng thầu cung ứng nhưng khác mã số lô. Và thông tin cho đến nay, cũng loại thuốc này đã gây tác dụng phụ nguy hiểm ở Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Quảng Nam… Lãnh đạo ngành y tế các địa phương này mới đây cũng đồng loạt phản ứng về thuốc gây tê tủy sống Bupivacaine mà họ đã cho dừng sử dụng. Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết đến giờ phút này, theo báo cáo của Phòng nghiệp vụ dược (Sở Y tế), quy trình mua, sử dụng thuốc gây tê là đảm bảo quy định.