Talkshow: ‘Hoá giải nỗi lo bữa ăn bán trú cho học sinh’ 18/04/2026 18:00

(PLO)- Talkshow “Hoá giải nỗi lo bữa ăn bán trú cho học sinh” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức nhằm tạo diễn đàn đa chiều, kết nối cơ quan quản lý - nhà trường - chuyên gia - phụ huynh, để cùng nhìn thẳng vào vấn đề, nhận diện lỗ hổng và đề xuất giải pháp khả thi, thiết thực, vì sự an toàn của học sinh.

Bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục không chỉ đơn thuần là một suất ăn giữa ngày, mà còn là nền tảng sức khỏe, sự phát triển thể chất và tinh thần của hàng triệu học sinh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ việc gây lo ngại nghiêm trọng: hàng trăm tấn thịt heo bệnh len lỏi vào bếp ăn tập thể; hơn 200 học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây bị ngộ độc thực phẩm… Những vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ rủi ro trong bữa ăn học đường - nơi lẽ ra phải là an toàn nhất.

Bài toán bữa ăn bán trú vì vậy không chỉ dừng ở dinh dưỡng mà còn liên quan đến quản trị, pháp lý, niềm tin xã hội và trách nhiệm liên ngành. Talkshow “Hóa giải nỗi lo bữa ăn bán trú cho học sinh” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi đa chiều, kết nối cơ quan quản lý, nhà trường, chuyên gia và phụ huynh để nhận diện vấn đề và đề xuất giải pháp khả thi.