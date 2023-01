Tăng cường phòng ngừa, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

(PLO)- Bộ Công an thông tin, công an các tỉnh, thành trong cả nước được huy động lực lượng để phòng ngừa, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Ngày 18-1, Bộ Công an cho hay Tết Nguyên đán 2023 đã cận kề. Để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã và đang triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng.

Tăng cường phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, kiểm soát tốt tình hình, không để xảy ra những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, gây bức xúc dư luận xã hội, nhất là các vụ trọng án.

Trước đó, trong hai tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 15-12-2022) trên phạm vi toàn quốc, số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm.

Chỉ tính riêng 15 ngày (từ 30-12-2022 – 13-1-2023), một số loại tội phạm giảm so với 15 ngày cao điểm trước đó như: tội phạm về trật tự xã hội, giết người, cướp tài sản, trộm cắp, lừa đảo, cướp giật, gây rối trật tự công cộng…

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng và truy bắt đối tượng truy nã trốn lâu năm.

Phát hiện, xử lý nhiều vụ kinh tế, tham nhũng, chức vụ, buôn lậu, ma túy, môi trường… Công tác điều tra mở rộng, triệt phá đường dây, bắt giữ đối tượng chủ mưu cầm đầu trong các vụ án hình sự, kinh tế được chú trọng, đạt hiệu quả...

Đã điều tra khám phá 1.345 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý 2.834 đối tượng; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 88,49%, triệt phá 67 băng, nhóm tội phạm. Trong đó đã khẩn trương điều tra khám phá nhanh, bắt giữ các đối tượng gây ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng như Công an các tỉnh Bạc Liêu, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Nghệ An, Lào Cai… trong vòng 24 giờ bắt đối tượng giết người…

Điển hình như Công an Quảng Bình phá chuyên án, bắt 2 đối tượng cho hàng chục người vay lãi nặng với số tiền hơn 28 tỉ đồng; Công an Thừa Thiên - Huế phá chuyên án, bắt 2 đối tượng cho 1.192 lượt người vay nặng lãi với số tiền 15,5 tỉ đồng; Công an Đắk Nông bắt 01 đối tượng cho hàng chục người vay lãi nặng với số tiền 6,99 tỉ đồng…



Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra mở rộng, làm rõ nhiều vụ cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ nhiều đối tượng. Phát hiện, xử lý 888 vụ, hơn 4.000 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trong đó khởi tố 242 vụ, 1.037 đối tượng.

Điển hình như Công an Bắc Giang phá chuyên án, bắt 15 đối tượng đánh bạc qua mạng với số tiền 2.500 tỉ đồng; Công an Ninh Bình phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt 5 đối tượng đánh xóc đĩa, lắc tài xỉu qua mạng với số tiền hơn 400 tỉ đồng…

Phát hiện 2.160 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, 41 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ; 51 vụ phạm tội về sử dụng công nghệ cao; hàng nghìn vụ buôn lậu, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, trốn thuế, tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý Công an TP. HCM mở rộng điều tra liên quan đến sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, đến nay đã khởi tố 89 bị can về tội “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” “Giả mạo trong công tác”; Công an các tỉnh Đồng Nai , Bắc Giang, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La... đã tiến hành bắt, khởi tố nhiều đối tượng tội nhận hối lộ xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn…

Hoàng Việt