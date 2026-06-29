Techcombank tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 29/06/2026 15:39

Theo kết quả vừa được tạp chí Fortune (Mỹ) công bố, Techcombank đã xuất sắc tăng 3 bậc, vươn lên vị trí thứ 103 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Á xét theo tiêu chí doanh thu.

Techcombank đã xuất sắc tăng 3 bậc, vươn lên vị trí thứ 103 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Á xét theo tiêu chí doanh thu. Nguồn: Fortune

Tại thị trường nội địa, Techcombank khẳng định vững chắc vị thế dẫn đầu khi xếp thứ 14 trong tổng số 72 doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh. Sự bứt phá mạnh mẽ này diễn ra trong bối cảnh tạp chí Fortune nâng ngưỡng doanh thu tối thiểu để lọt vào bảng xếp hạng năm nay lên mức 440,6 triệu USD (tăng 26% so với năm trước), cho thấy năng lực tăng trưởng vượt trội và hiệu quả hoạt động cốt lõi của ngân hàng.

Bảng xếp hạng năm 2026 phản ánh bức tranh tài chính toàn diện của năm tài chính 2025. Dựa trên công thức tính toán và thẩm định nghiêm ngặt của Fortune, sức mạnh tài chính của Techcombank đã được minh chứng bằng chuỗi số liệu tăng trưởng kỷ lục. Cụ thể, tổng doanh thu của ngân hàng chính thức cán mốc 3,52 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng vững chắc 5,7% so với cùng kỳ. Đặc biệt, hiệu quả kinh doanh vượt trội được thể hiện rõ nét qua chỉ số lợi nhuận sau thuế khi đạt 972,5 triệu USD, ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ lên đến 13,2%. Nền tảng tài chính này đã nâng quy mô tổng tài sản của Techcombank lên hơn 45,33 tỷ USD, tạo lập nguồn lực vững vàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Kết quả ấn tượng trên không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của Techcombank mà còn phản ánh năng lực của bộ máy vận hành tối ưu, đội ngũ nhân sự tinh nhuệ cùng hiệu suất lao động vượt trội trên toàn hệ thống, qua đó khẳng định vai trò ngân hàng dẫn dắt đổi mới sáng tạo trong ngành tài chính Việt Nam.

Với kết quả này, Techcombank tiếp tục song hành cùng các định chế tài chính lớn tại Đông Nam Á như DBS, UOB, OCBC (Singapore), Kasikornbank (Thái Lan) hay Maybank (Malaysia), đồng thời là một trong những Doanh nghiệp Quốc gia đầu ngành tại Việt Nam.

Bước sang năm 2026, Techcombank tiếp tục duy trì quỹ đạo tăng trưởng tích cực. Kết thúc Quý I/2026, các chỉ số kinh doanh cốt lõi của ngân hàng đều ghi nhận những cột mốc ấn tượng, giữ vững ngôi vị ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân hiệu quả nhất Việt Nam. Theo đó, tổng thu nhập hoạt động chạm mốc 13.700 tỷ đồng (tăng 17,8% so với cùng kỳ), đưa lợi nhuận trước thuế đạt 8.900 tỷ đồng, bứt phá 22,6% và thiết lập mức kỷ lục mới trong một quý đầu năm. Động lực tăng trưởng chính đến từ hoạt động thu nhập lãi thuần đạt 9,5 nghìn tỷ đồng (tăng 14,6%) và hoạt động dịch vụ bùng nổ vượt bậc với 3,6 nghìn tỷ đồng (tăng mạnh 46,7%). Đáng chú ý, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục duy trì ở mức cao 37,9%, giúp ngân hàng tối ưu hóa chi phí vốn dài hạn và khẳng định vị thế dẫn đầu về nền tảng thanh khoản vững chắc.

Song song với việc giữ vững kết quả kinh doanh hiệu quả, Techcombank đang cho thấy tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm của một định chế tài chính dẫn đầu thông qua việc hiện thực hóa các cam kết về phát triển bền vững (ESG) và tài chính xanh một cách hiệu quả và đồng bộ. Trách nhiệm xã hội không dừng lại ở các chương trình an sinh mang tính thời điểm, mà được định hình sắc nét dựa trên ba trụ cột chiến lược cốt lõi: Dữ liệu, AI và Nhân tài. Đây chính là "kim chỉ nam" giúp Techcombank tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho cộng đồng và đất nước, qua đó thể hiện rõ nét vai trò ngân hàng có đóng góp lớn và tích cực đối với sự phát triển kinh tế – xã hội.

Nhiều năm qua, dựa trên nguồn lực số hóa mạnh mẽ, Techcombank đã trở thành thương hiệu bảo chứng cho việc nâng tầm trải nghiệm sống, kiến tạo lối sống lành mạnh cho người dân thông qua các giải chạy Marathon quốc tế quy mô lớn tại hai đầu cầu kinh tế Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Không dừng lại ở đó, thương hiệu quốc gia này tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong chiến lược đồng hành cùng Chính phủ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ kỷ nguyên số. Minh chứng rõ nét nhất là việc Techcombank đồng tổ chức và là nhà tài trợ độc quyền cho chương trình truyền hình thực tế "A.I Thực chiến" trên sóng VTV. Đây được xem là bước đi mang tính bước ngoặt nhằm tìm kiếm, cổ vũ và ươm mầm các tài năng công nghệ đỉnh cao, tạo nguồn lực vững vàng cho thế hệ trẻ Việt Nam làm chủ dòng chảy chuyển đổi số toàn cầu.

Đặc biệt, việc đầu tư vào AI và công nghệ dữ liệu không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm cho hơn 18 triệu khách hàng, mà còn là bệ đỡ để Techcombank thực hiện sứ mệnh phụng sự quốc gia. Với tư cách là Nhà tài trợ Quốc gia, Techcombank cùng hệ sinh thái đã chủ động chung tay, sát cánh cùng VTV mang trọn vẹn bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2026 về phục vụ người hâm mộ cả nước, khẳng định mạnh mẽ cho khát vọng của một định chế tài chính tiên phong, dẫn dắt đổi mới sáng tạo, luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, không ngừng đóng góp vào việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, đồng thời nâng tầm hình ảnh một Việt Nam năng động trên trường quốc tế.

Được công bố lần đầu vào năm 2024, bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 đã nhanh chóng trở thành một trong những thước đo uy tín về quy mô và sức mạnh của các doanh nghiệp hàng đầu tại Đông Nam Á.

Danh sách Fortune Southeast Asia 500 quy tụ các đại diện lớn thuộc 18 lĩnh vực then chốt đến từ 7 quốc gia trong khu vực. Điểm nhấn đáng chú ý là sự sàng lọc ngày một khắt khe khi Fortune nâng ngưỡng doanh thu tối thiểu để lọt vào bảng xếp hạng lên mức 440,6 triệu USD, tăng mạnh 26% so với kỳ trước. Trong bối cảnh tiêu chuẩn định giá được nâng cao, Việt Nam vẫn khẳng định vị thế kinh tế năng động với 72 doanh nghiệp xuất sắc góp mặt. Kết quả này không chỉ chứng minh quy mô bền vững mà còn thể hiện năng lực cạnh tranh toàn cầu của khối doanh nghiệp nội địa, tạo động lực thúc đẩy quan trọng cho bức tranh tăng trưởng chung của toàn khu vực Đông Nam Á.

Danh sách đầy đủ Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 có thể xem tại https://fortune.com/asia/ranking/southeast-asia-500/2026/