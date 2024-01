Thanh niên dắt trâu ăn trộm đến cơ quan công an để đầu thú

(PLO)-Biết hành vi ăn trộm của mình đã bị lộ, nên Sáng đã dắt trâu đến công an để đầu thú.

Ngày 28-1, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan CSĐT công an huyện Hải Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đinh Khắc Sáng, 25 tuổi, trú tại thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đinh Khắc Sáng cùng tang vật là một con trâu

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 21-1, Sáng đi lối sau ruộng để vào chuồng trâu nhà ông Lê Văn Cháp, 66 tuổi, trú tại khu Quang Trung, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà tháo dây buộc rồi dắt trâu đi.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Sáng dắt trâu đến buộc tại ngôi nhà hoang thuộc khu đường Thanh Niên, thôn Minh Tân, xã Quảng Minh (Hải Hà).

Tuy nhiên, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, Sáng thấy người nhà ông Cháp đi tìm trâu. Biết hành vi ăn trộm của mình đã bị lộ và hối hận về hành vi của mình nên Sáng đã dắt trâu đến Công an thị trấn Quảng Hà để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ông Cháp được nhận lại trâu ở trụ sở công an

Tại cơ quan công an, Sáng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, biết nhà ông Cháp có một con trâu cái thường nhốt ở chuồng trâu phía sau nhà, không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm trâu để bán kiếm tiền tiêu.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

NGỌC SƠN