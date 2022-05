Thói quen ăn uống để giảm lượng đường trong máu ở độ tuổi 50

Theo Eat This, Not That, cơ thể chúng ta cần một lượng đường trong máu ổn định. Việc có mức đường huyết quá cao trong thời gian dài có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Lượng đường trong máu đến từ thực phẩm và đồ uống bạn tiêu thụ, có nghĩa là chế độ ăn uống của bạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ cao hay thấp của mức đường huyết.

Dưới đây là thói quen ăn uống lành mạnh giúp giảm lượng đường trong máu của bạn.

Kết hợp carbohydrate và protein

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của bạn, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng theo dõi lượng đường trong máu và ngăn ngừa tăng đột biến.

Amy Goodson, tác giả của The Sports Nutrition Playbook cho biết: "Protein giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, có nghĩa là nó khiến bạn no nhanh hơn và giữ cho bạn no lâu hơn. Nó cũng làm chậm tốc độ đường hoặc glucose đi vào máu của bạn. Vì vậy, khi carbohydrate kết hợp với protein trong bữa ăn, lượng đường trong máu tăng chậm và ổn định hơn nhiều. Kết hợp các thực phẩm như trứng và bánh mì nướng ngũ cốc, bột yến mạch và sữa chua, thịt gà và gạo, thịt bò và khoai lang, bánh quy giòn và pho mát,... sẽ giữ cho lượng đường trong máu thấp hơn và ổn định hơn trong suốt cả ngày"

Tập trung vào những thực phẩm giàu chất xơ

Giống như protein, chất xơ là một thành phần cần thiết của một chế độ ăn uống lành mạnh để quản lý lượng đường trong máu.

“Chất xơ giúp giữ cho lượng đường trong máu không tăng đột biến sau khi ăn thực phẩm có carbohydrate. Chọn thực phẩm carbohydrate với 100% ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, hạt diêm mạch, bánh mì 100% nguyên cám, cũng như khoai tây và khoai lang bỏ vỏ và trái cây có vỏ ăn được có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu khi chúng ta già đi", Amy Goodson cho biết.

Hạn chế hoặc cắt bỏ nước ngọt

Soda thông thường là một trong những thức uống có hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn.

Chuyên gia y tế Lauren Manaker, tác giả của The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility, cho biết: “Uống soda sẽ nạp vào cơ thể bạn nhiều đường mà không có protein, chất xơ hoặc chất béo lành mạnh. Chúng ta nên hạn chế hoặc cắt giảm hoàn toàn thức uống có đường, thay vào đó, hãy uống nước hoặc đồ uống không đường."

Bổ sung các loại hạt vào bữa ăn

Các loại hạt là một món ăn nhẹ vô cùng lành mạnh để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày, chúng cũng rất tốt để giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Lauren Manaker cho biết: “Các loại hạt chứa sự cân bằng giữa protein thực vật, chất xơ và chất béo lành mạnh, đây là ba chất dinh dưỡng có thể giúp quản lý lượng đường trong máu."