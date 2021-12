Môi trường kinh doanh không thuận lợi là lực cản rất lớn . Có quan điểm cho rằng “pháp luật rất đắt đỏ”. Có phải ý ông cũng như vậy? + Một thể chế hoặc một hệ thống pháp luật nếu không thông thoáng, an toàn, minh bạch và dễ tiếp cận, tiên liệu thì chắc chắn thời gian và chi phí gây ra cho DN khi phải tuân thủ là rất lớn. Cùng với đó, hình ảnh về một môi trường kinh doanh không thuận lợi do hệ thống như vậy gây ra cũng là lực cản để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, của quốc gia. Pháp luật đắt đỏ là do ý nghĩa như vậy. Thế nên tôi cho rằng: Nếu Chính phủ và Quốc hội có thể thiết kế một chương trình cải cách thể chế đồng bộ, toàn diện thì như chủ tịch VCCI của chúng tôi nói, chương trình đó có tác dụng tích cực không kém một “gói cứu trợ” hàng trăm ngàn tỉ đồng. DN tiết kiệm được chi phí, nguồn lực quốc gia được giải phóng và tạo đà cho nền kinh tế bứt phá nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn tới.