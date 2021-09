Ngày 30-9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 15 trên toàn địa bàn thành phố.

Theo đó căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP quyết định áp dụng thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 15 đối với các phường còn lại gồm phường An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Xuân Khánh, quận Ninh kiều; các phường Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú quận Cái Răng.

Thời gian áp dụng từ 12 giờ 30-9 cho đến khi có thông báo mới.

Khi phát hiện có ổ dịch trong cộng đồng thì UBND quận, huyện quyết định giãn cách xã hội, phong tỏa, cách ly y tế ở phạm vi nhỏ nhất. hẹp nhất có thể (ấp, khu vực, tổ dân phố...) và áp dụng các biện pháp thích ứng với từng cấp độ theo quy định.

Như vậy đến nay Cần Thơ đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15 trên toàn địa bàn thành phố.

Áp dụng chỉ thị 15, người dân không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại địa điểm công cộng, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Người dân tuyệt đối không được tự ý di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố hoặc đến địa bàn có nguy cơ rất cao về tình hình dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới (trừ các trường hợp cấp cứu về y tế và trường hợp đặc biệt khác được Chủ tịch UBND thành phố cho phép).

Thành phố tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hoạt động của chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ dân sinh, chợ tự phát; hoạt động sự kiện, lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí, tham quan, du lịch; nghi lễ tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng và hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu (đám tang, đám cưới tập trung không quá 20 người, bảo đảm khoảng cách và phải được cơ quan y tế giám sát chặt chẽ, hạn chế tổ chức ăn uống).

Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích được phép hoạt động nhưng phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch và hạn chế số lượng người mua vào cùng một thời điểm (không quá 10 người, bảo đảm nguyên tắc 5K); cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, ăn, uống chỉ được phép bán hàng mang đi.

Các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động theo Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế và Phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ an toàn do UBND thành phố ban hành. Cơ quan, công sở Nhà nước trở lại hoạt động bình thường, các cuộc họp, hội nghị, hoạt động, sự kiện tập trung không quá 20 người trong 1 phòng (trừ các cuộc họp chống dịch, các cuộc họp để xử lý các vấn đề cấp bách của cơ quan, đơn vị).