Chấp nhận thua thiệt kinh tế để chống dịch

Sẵn sàng các điều kiện cách ly Hiện nay, tại Vũ Hán có 24 công dân Việt Nam, trong đó có 21 học sinh và ba người nhà và có 19 công dân muốn trở về Việt Nam. Thủ tướng đã chỉ đạo có phương án đón công dân Việt Nam ở vùng dịch về nước với điều kiện phải cách ly tập trung 14 ngày. Giao Bộ Quốc phòng đảm bảo các điều kiện về ăn, ngủ, thậm chí bố trí truyền hình cho bà con xem thời sự... Sẽ bố trí sân bay Vân Đồn, một sân bay ở miền Trung, một sân bay ở miền Nam để cách ly vì đây là giải pháp tốt nhất để tránh lây chéo, tránh lây lan. Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện. Khi cách ly tập trung, Bộ Quốc phòng chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất nhưng theo dõi cách ly, xét nghiệm là do Bộ Y tế đảm nhiệm, phối hợp với Bộ Công an để người bị cách ly không tự do ra khỏi khu cách ly, ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh. Năm học có thể kết thúc muộn hơn Bộ GD&ĐT trong kế hoạch năm học đã có một tuần đệm cho một học kỳ, trường hợp cần thiết có thể lấy tuần này cho học sinh học bù ở tuần thứ hai. Học sinh cũng có thể học bù vào các buổi sáng, hoặc buổi chiều nếu học một buổi, học bù vào thứ Bảy, Chủ nhật. Trường hợp đặc biệt nếu phải kéo dài thời gian nghỉ thì có thể điều chỉnh khung thời gian năm học muộn hơn 31-5. Việc tổ chức kỳ thi quốc gia cũng có thể điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Tinh thần là nghỉ học nhưng vẫn đảm bảo chương trình giáo dục đào tạo, bảo đảm chất lượng, bảo đảm an toàn cho học sinh. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT NGUYỄN HỮU ĐỘ